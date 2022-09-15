نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بدون تحويل راتب وسريع من منصة سلفة يصل الي مبلغ 5000 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتحدث مع متابعينا الكرام عن أكبر منصة بالمملكة العربية السعودية وهي منصة سلفة الالكترونية . منصة سلفة تمنح المواطنين السعوديين دعم شخصي يصل الى 5000 ريال سعودي . وذلك لأنها من أكبر المنصات التى تقدم خدمات تمويلية متنوعة للمواطنين والمواطنات السعوديين . ويمنح هذا التمويل لكافة المواطنين دون تحويل راتبهم وبدون الحاجة الي كفيل . منصة سلفة جميع خدماتها التمويلية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية . وهذا الأمر نطمئن به جميع المتقدمين علي تمويلات منصة سلفة . وذلك اجابة لكثرة السؤال من جميع المتقدمين فى منصة سلفة الالكترونية . ولكن هذا يعد من أهم مميزات سلفة الالكترونية .

وحددت منصة سلفة الالكترونية بعض الخطوات للتقديم داخل المنصة الكترونيا بدون اى صعوبة . ويحصل المواطن السعودى على التمويل فى خلال ربع ساعة فقط . ويأتي ذلك بمجرد التسجيل على الموقع واتباع تلك الخطوات التي سوف نتعرف عليها سويا . ويعد القرض المقدم من منصة سلفة الالكترونية من القروض الطارئة السريعة . والتي من خلالها يسدد المتقدم الأقساط الشهرية الخاصة بة . وكذلك ايضا اذا كان هنالك اي ديون اوق قروض يتمكن من سدادها اذا دعت الحاجة الي ذلك . منصة سلفة من المنصات الالكترونية المصرح بها من البنك المركزي السعودي . من خلال موقعنا عبر موقع ثقفنى نعرض لمتابعينا الكرام شروط منصة سلفة الالكترونية . وأهم الخطوات اللازمة للتسجيل في منصة سلفة .

شروط منصة سلفة الالكترونية

اولا : يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم على أراضي المملكة العربية السعودية .

ثانيا : يجب أن يكون عمر المتقدم ما بين 18 عاما و 60 عاما .

ثالثا : شرط اساسى فى منصة سلفة الالكترونية أن يكون المتقدم على رأس العمل ايا كان فى القطاعات الحكومية أو القطاعات الخاصة .

أن يكون راتب المتقدم الشهري لا يقل عن مبلغ 4000 ريال سعودي .

اما عن خطوات التسجيل علي منصة سلفة

اولا / الدخول مباشرة علي موقع منصة سلفة الرسمي .

ثانيا / القيام بالنقر علي ايقونة تسجيل الدخول والتي من خلالها كتابة المتقدم كافة بيانته الشخصية بصورة صحيحة .

ثالثا / الضغط علي ايقونة طلب التمويل والتي من خلالها يتمكن المتقدم من تحديد مبلغ التمويل الذي يرغب به وكذلك مدة سداد هذا القرض بالصورة التي تناسبة .

رابعا / في حالة فشل المتقدم من التسجيل علي منصة سلفة . يمكنه الدخول علي رابط خدمة العملاء التي قامت بتخصيصها . وذلك لمساعدة كافة المواطنين في التسجيل علي منصة سلفة والحصول علي التمويل .

اخيرا نتمني لكل متابعي موقعنا موقع ثقفني دوام الصحة والعافية ودوام النجاح .