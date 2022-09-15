نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بدون تحويل راتب وسريع من منصة سلفة يصل الي مبلغ 5000 ريال في المقال التالي
عمر شويل - جدة نتحدث مع متابعينا الكرام عن أكبر منصة بالمملكة العربية السعودية وهي منصة سلفة الالكترونية . منصة سلفة تمنح المواطنين السعوديين دعم شخصي يصل الى 5000 ريال سعودي . وذلك لأنها من أكبر المنصات التى تقدم خدمات تمويلية متنوعة للمواطنين والمواطنات السعوديين . ويمنح هذا التمويل لكافة المواطنين دون تحويل راتبهم وبدون الحاجة الي كفيل . منصة سلفة جميع خدماتها التمويلية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية . وهذا الأمر نطمئن به جميع المتقدمين علي تمويلات منصة سلفة . وذلك اجابة لكثرة السؤال من جميع المتقدمين فى منصة سلفة الالكترونية . ولكن هذا يعد من أهم مميزات سلفة الالكترونية .
وحددت منصة سلفة الالكترونية بعض الخطوات للتقديم داخل المنصة الكترونيا بدون اى صعوبة . ويحصل المواطن السعودى على التمويل فى خلال ربع ساعة فقط . ويأتي ذلك بمجرد التسجيل على الموقع واتباع تلك الخطوات التي سوف نتعرف عليها سويا . ويعد القرض المقدم من منصة سلفة الالكترونية من القروض الطارئة السريعة . والتي من خلالها يسدد المتقدم الأقساط الشهرية الخاصة بة . وكذلك ايضا اذا كان هنالك اي ديون اوق قروض يتمكن من سدادها اذا دعت الحاجة الي ذلك . منصة سلفة من المنصات الالكترونية المصرح بها من البنك المركزي السعودي . من خلال موقعنا عبر موقع ثقفنى نعرض لمتابعينا الكرام شروط منصة سلفة الالكترونية . وأهم الخطوات اللازمة للتسجيل في منصة سلفة .
شروط منصة سلفة الالكترونية
- اولا : يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم على أراضي المملكة العربية السعودية .
- ثانيا : يجب أن يكون عمر المتقدم ما بين 18 عاما و 60 عاما .
- ثالثا : شرط اساسى فى منصة سلفة الالكترونية أن يكون المتقدم على رأس العمل ايا كان فى القطاعات الحكومية أو القطاعات الخاصة .
- أن يكون راتب المتقدم الشهري لا يقل عن مبلغ 4000 ريال سعودي .
اما عن خطوات التسجيل علي منصة سلفة
- اولا / الدخول مباشرة علي موقع منصة سلفة الرسمي .
- ثانيا / القيام بالنقر علي ايقونة تسجيل الدخول والتي من خلالها كتابة المتقدم كافة بيانته الشخصية بصورة صحيحة .
- ثالثا / الضغط علي ايقونة طلب التمويل والتي من خلالها يتمكن المتقدم من تحديد مبلغ التمويل الذي يرغب به وكذلك مدة سداد هذا القرض بالصورة التي تناسبة .
- رابعا / في حالة فشل المتقدم من التسجيل علي منصة سلفة . يمكنه الدخول علي رابط خدمة العملاء التي قامت بتخصيصها . وذلك لمساعدة كافة المواطنين في التسجيل علي منصة سلفة والحصول علي التمويل .
اخيرا نتمني لكل متابعي موقعنا موقع ثقفني دوام الصحة والعافية ودوام النجاح .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمويل شخصي بدون تحويل راتب وسريع من منصة سلفة يصل الي مبلغ 5000 ريال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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