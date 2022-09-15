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عمر شويل - جدة اليوم الوطني السعودي هو احتفال بأمجاد الماضي ونجاحات الحاضر وإنجازات المستقبل التي تتواصل في مختلف المجالات، وهو يوم يرفع فيه المواطن السعودي رأسه عاليًا شامخًا بوطنه، مختالًا بمناقبه، ممتطيًا صهوة إنجازاته، متباهيًأ فخورًا بكل ما حققه ويحققه. وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني السعودي الـ 92 يوم التأسيس، لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام. وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره جلاله الملك المؤسس عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد. وبهذا اليوم العظيم تقام الخطابات الوطنية والمهرجات والعروض التي تتحدث وتثبت القيم الوطنية والتمسك بوحدة المملكة العربية السعودية بعد أن كانت قبائل وشعوب.

عبارات عن اليوم الوطني السعودي 1444 هـ

يتبادل المواطنين السعوديين في هذه الأيام للتعبير رسائل التهنئة وعبارات مباركة عن طريق تبادل رسائل التهنئة عبر الرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي تعبيراً عن امتنانهم واعتزازهم بهذا اليوم العظيم في ذكرى التأسيس.

نشيد اليوم الوطني السعودي

تم اعتمد النشيد رسمياً عام 1984م وهو من تأليف الشاعر السعودي إبراهيم خفاجي ، وفيما يلي نص النشيد الوطني السعودي :

ارِعِي لِلْمَجْدِ وَالْعَلْيَاء مَجِّدِي لِخَالِقِ السَّمَاء

وَارْفَعِ الخَفَّاقَ أَخْضَرْ يَحْمِلُ النُّورَ الْمُسَطَّرْ

رَدّدِي اللهُ أكْبَر يَا مَوْطِنِي

مَوْطِنِي عِشْتَ فَخْرَ الْمُسلِمِين عَاشَ الْمَلِكْ: لِلْعَلَمْ وَالْوَطَنْ

رسائل تهنئة اليوم الوطني السعودي الـ 92

كل عام وانت يا وطني شامخ محلقاً ي السماء .. دمت لي مصدر فخر طوال الدهر.

دمتي يابلادي عامرة بشعبك وبملكك وبأرضك، كل عام وأنتي مزدهرة بمناسبة عيدك الوطني.

كل عام ووطني الغالي ليس له مثيل، كل عام وانت ياوطني أغلى وطن وحبك في قلبي ليس لها حد.

كل عيد ياوطني وأنت من أكثر الأطان قوة وشموخاً في العالم.

دمت لي ياوطني مصدر فخر وعزة بين الأجمعين.

لا أجد مايوصفك ياوطني، فالكلمات عاجزة عن وصفك، وعاجزة أيضاً عن وصف مشاعرى تجاهك.

أفديك بروحي وبدمي ياوطني.

كل عام ووطني السعودية بخير.

وطني هو النور الذي يضيء لنا حياتنا ، فهو أرض الرفعة والشموخ ، فلا تقل إنك لست عزيز النفس وأنت لك وطن مثل السعودية.

كل عام ووطننا الحبيب بألف خير ، في هذا اليوم العظيم نسعد برؤية وطننا الحنين وهو يرفع رايته عالياً.

كلمات في حب الوطن السعودي

كلمة قصيرة عن اليوم الوطني السعودي 1444 معبرة عن تقديرنا وإحترامنا للملك عبدالعزيز الذي له الفضل الكبير في تأسيس وتوحيد المملكة العربية السعودية منذ 92 عاماً، وعلينا أن نعبر عن حبنا للسعودية من خلال تقديمنا للغالي والنفيس من أجل هذا الوطن الغالي السعودية، ونقدم لكم أجمل كلمة قصيرة عن هذا اليوم الوطني في الذكرى ال92. فحب الوطن يتجلى في الدفاع عنه والمحافظة على مكتسباته قولاً وعملاً وأن لا نتيح الفرص للحاقدين والحاسدين أن ينالوا من الوطن مهما كلف من ثمن، وعلينا أن نحمي الوطن ونقدم له الغالي والنفيس لرفعة الوطن الغالي الذي يسكن بداخل أبنائه.