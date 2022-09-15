نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل منصة الدعم والحماية الاجتماعية الضمان المطور ١٤٤٤ وأهم خدماتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر منصة دعم وحماية الضمان الاجتماعي من أهم الصفحات الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للتأمينات الاجتماعية المتطورة، التي يتم من خلالها تسجيل ومتابعة طلبات الأسر الأكثر احتياجاً والفئات الأكثر ضعفاً،من أجل الحصول على مبالغ الإعانة الشهرية وصرفها، التي يقل دخلها عن الحد الأدنى من الاحتياجات،سنوفيكم بكافه التفاصيل اللازمه حول هذا الموضوع فى السطولر التاليه.

تطوير نظام الضمان الاجتماعي 1444

منصة دعم وحماية الضمان الاجتماعي هي أحد البرامج التي طورتها الحكومة في المملكة العربية السعودية لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، سواء أفرادًا أو عائلات ، من خلال الحصول على دعم مادي لتحسين ظروفهم المعيشية القضايا المستحقة، الكثير من المواطنين بعد فتح باب التسجيل يبحثون عن كيفية التسجيل عبر الإنترنت وتحميل المستندات المطلوبة.

ماهورابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية

أما الرابط الخاص بمنصة الدعم والحماية الاجتماعية فهو: https://hrsd.gov.sa، ثم اتبع الخطوات التي يقدمها لك الموقع لاستكمال باقي خطوات التسجيل على منصة الضمان الاجتماعي الجديدة المطورة علما بأن المعاش يصرف للمستحقين يوما من كل شهر ميلادي، مع توافر التسجيل حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل لمن تنطبق عليهم الشروط الأساسية، علما أنه خلال الفترة الماضية تم دفع زيادات جديدة للمستحقين، في حين أن منصة الدعم والحماية الاجتماعية بها كافة الخدمات الالكترونية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

شروط استحقاق ضمان المطور

هناك بعض الشروط الهامة التي يجب وأن تنطبق على كافة المتقدمين في التسجيل بمنصة الحماية الاجتماعية وهي على النحو التالي:-

يجب أن يكون طالب الدعم سعودي الجنسية ومقيم دائم في المملكة. إذا كان موظفا يشترط أن يكون راتبه أقل من الحد الأدنى لمبلغ الإعالة وهو 1100 ريال سعودي. إذا كان أحد أفراد الأسرة يقل راتبه عن 550 ريال سعودي. عدم امتلاك أصول باهظة الثمن. عدم التواجد في أي ملاجئ حكومية للدولة أو مراكز الرعاية الاجتماعية.

فى الختام أن الوزارة تهدف إلى حصول كل مستحق على معاش الضمان الاجتماعي المطوَّ، من أجل استيفاء الحد الأدنى من المتطلبات لجميع الأس، مع توفير القدرة على مساعدة المواطنين في مواجهة أي كارثة أو حادث، توفير كل شيء الوسائل والإمكانيات التي توفر للأسر حياة كريمة وتواجه ارتفاع الأسعار التي يمر بها العالم في هذه الايام بسبب الحروب وغيرها.