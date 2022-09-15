نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط إعادة جدولة القروض الراجحي والخطوات المطلوبة لإعادة الجدولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط إعادة جدولة القروض الراجحي وتعرف على الخطوات المطلوبة لإعادة الجدولة. مصرف الراجحي يعتبر أحد أهم البنوك التي توجد داخل المملكة العربية السعودية. كما تمتد فروعه الراجحي لتخرج خارج حدود المملكة العربية السعودية كما إنه يضم العديد من العملاء. ويرجع السبب وراء أهمية مصرف الراجحي هو تقديم المصرف للعديد من الخدمات البنكية الجديدة والمتطورة. كما يقدم المصرف العديد من العروض والتخفيضات المتميزة على الخدمات التي يقدمها. كما يعتبر من أهم العروض التي يقدمها المصرف هو إمكانية إعادة جدولة القروض. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض الشروط المطلوبة له وكذلك الأوراق والخطوات المطلوبة. كما يمكنك التعرف أيضاً على عروض الراجحي الجديدة 1443 ومزايا عرض التمويل العقاري وعرض سداد المديونية من الراجحي.

شروط إعادة جدولة القروض الراجحي

يقدم بنك الراجحي الكثير من الخدمات البنكية والمصرفية المختلفة والمتميزة لعملائه داخل المملكة العربية السعودية. كما يحدث في كثير من الأحيان حدوث أزمة مادية لأحد من العملاء مما يضطر إلى اللجوء لطلب إعادة جدولة القرض. ومن أجل ذلك قد قام مصرف الراجحي بوضع مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها لكي يتم الموافقة على إعادة الجدولة. ويمكننا عرض أهم هذه الشروط كما يلي:

يجب أن يقوم العميل بتوضيح الأسباب التي جعلته يقدم على طلب إعادة الجدولة

كما يجب أن يكون لديه راتب شهري ثابت

كما إنه في حالة عدم وجود راتب شهري ثابت يجب وجود كفيل لديه راتب ثابت.

تقديم مختلف الضمانات التي يطلبها البنك.

كما يجب إرفاق جميع المستندات والأوراق المطلوبة.

كما يجب التقديم لطلب إعادة الجدولة قبل موعد الإستحقاق ب36 شهر.

الخطوات المطلوبة لإعادة الجدولة

كما هناك العديد من التساؤلات حول الخطوات المطلوبة لكي يتمكن المتعثر من طلب إعادة الجدولة من قبل الراجحي. ويمكننا عرض الخطوات المطلوبة لإعادة الجدولة كما يلي:

أولاً يجب على العميل المتقدم لطلب إعادة الجدولة بالتواصل مع الشئون القانونية لمصرف الراجحي وتقدم الطلب لديهم.

كما يتمكن العميل من معرفة الخطوات التي يجب اتخاذها من خلال تواصله مع إدارة البنك.

ثم إرفاق جميع المستندات المطلوبة وكذلك أسباب الطلب.

وبعدها يتم تحديد موعد لمقابلة بين العميل وإدارة البنك.

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