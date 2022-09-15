نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إجازة اليوم الوطني 92 للمدارس والجامعات العام الدراسي 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد إجازة اليوم الوطني 92 للمدارس والجامعات حيث نحن على بعد أيام قليلة من بدء فعاليات واحتفالات يوم التأسيس السعودي، أو ما يعرفه السعوديون العيد الوطني الدولة عطلة رسمية لجميع القطاعات سواء كانت عامة او خاصة، ويحتفل العيد الوطني بالذكرى السنوية لإعلان الملك عبد العزيز آل سعود عن توحيد المملكة عام 1932 ، بعد سنوات من الصراع والصراع بين الفصائل المختلفة في الحجاز والشام والجزيرة العربية.

موعد إجازة اليوم الوطني 92 للمدارس والجامعات

يكون موعد اليوم الوطني الـ 92 للمدارس والجامعات، الذي يشبه عطلة رسمية في المدارس والمؤسسات التعليمية الوطنية، على النحو التالي: خلال احتفالات اليوم الوطني 1444، يقضي طلاب المدارس السعودية عطلة رسمية تبدأ يوم الأربعاء 21 سبتمبر، 2022 ويستمر موعد العطلة للطلاب حتى مساء يوم السبت 24 سبتمبر 2022 أما بالنسبة للجامعات السعودية، ستبدأ الأجازة في الحادي والعشرين، ويعود طلبة جامعة العيد الوطني بالمملكة العربية السعودية ، الذين حصلوا على إجازة للاحتفال باليوم الوطني الـ 92 ، إلى العمل يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر 2020 ، بعد الإعلان عن ذلك في بيان نُشر على الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي.

كم باقي على إجازة العيد الوطني السعودي

يأتي يوم العيد الوطني وهي مناسبة عظيمة تحتفل به المملكة العربية السعودية في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر 2022، وهذا يأتي في إطار جهود الحكومة للتنسيق مع القطاع الخاص، تصادف العطلة الرسمية يوم الأربعاء فقط، وتغلق طوال عطلة نهاية الأسبوع كالمعتاد.

إجازة اليوم الوطني للقطاع الخاص

العطلة الرسمية لجميع العاملين في القطاع الخاص سوف تكون هي يوم الجمعة 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 حيث يتزامن موعد العطلة الوطنية مع نهاية أسبوع العمل الذي يتكون من يوم أو يومين ويجوز للعامل أن يقوم بطلب إجازة إضافية أو فترة راحة إذا تداخلت مع يوم راحة أسبوعي، ولكن ليس أكثر من يومين.

اليوم الوطني 92

في يوم السبت الأخير من الشهر وهو 23 سبتمبر، من كل عام في المملكة العربية السعودية يتم الاحتفال بعيد وطني حيث تقام العديد من الفعاليات لهذا السبب أطلقت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية هوية اليوم الوطني السعودي الـ 92 الذي يصادف 23 سبتمبر من كل عام في المملكة وانتمائهم ووحدتهم.