رقم الضمان الاجتماعي المطور صوتك مسموع 1444 بعد ظهور نتائج الاهلية

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عمر شويل - جدة رقم الضمان الاجتماعي المطور صوتك مسموع، حيث يتم تقديم هذه الخدمة في نفس الوقت الذي يتم فيه إصدار نتائج الأهلية والضمان الاجتماعي المتقدمة، وتتسم مزايا الضمان الاجتماعي المصممة بعدة خصائص، حيث تمت زيادة قيمة المعاش الخاضع للاشتراك في النظام المطور بنسبة (20٪) لعائل الأسرة والمُعالين مقارنة بمعاش الضمان الاجتماعي السابق، وزاد (96٪) وبالمثل، لم يعد الحق في الضمان الاجتماعي يقتصر على مزايا المستفيد بدلا من ذلك، يأخذ في الاعتبار إجمالي دخل الأسرة.

أرقام الضمان الاجتماعي المطور صوتك مسموع

توفر دائرة التنمية والموارد الاجتماعية عدة طرق للاتصال بالمستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي المطوَّر للاستفسار على رقم مجاني موحد 19911، ويقدم القسم أيضًا العديد من طرق الاتصال الأخرى وهي على النحو التالي:-

صندوق البريد: 12484

الرمز البريدي: 1157

خدمة العملاء: الرابط: “من هنا”.

الضمان الاجتماعي المطور صوتك مسموع

أعلنت وزارة التنمية والموارد الاجتماعية انتهاء خدمة “صوتك مسموع”، وتتيح لك هذه الخدمة إرسال طلب من خدمة صفحة العميل الخاصة بك مثل هذا:

اذهب إلى صفحة الضمان الاجتماعي.

الرجاء إدخال رقم الهوية / الإقامة.

ادخل رقمك السري.

انقر فوق رمز تسجيل الدخول.

التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن تمديد فترة التسجيل في مخططات الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي السابق إلى 5 أبريل 1444، الموافق 30 أكتوبر 2022، وكما تم توضيح أن المعاشات الاجتماعية لن يتم تعليقها أو تخفيضها للمستفيدين السابقين الذين أظهروا حاجتهم خلال هذه الفترة أو بعد الانتقال إلى نظام اجتماعي متقدم.

شروط المشاركة في برنامج الضمان الاجتماعي

كما حددت وزارة التنمية والموارد الاجتماعية بعض الشروط للتأهل للحماية الاجتماعية المطور وهي على النحو الاتي:-

يجب أن يكون المتقدمون سعوديين ولديهم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

إجمالي دخل الأسرة أقل من الحد الأدنى للمعاش البالغ 1،100 ريال سعودي للمُعيل و 550 ريال سعودي لكل فرد من أفراد الأسرة.

أن لا تسكن في دار لرعاية المسنين في قطاع التطوير.

الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للأسر الموهوبة.

الالتزام بتقديم الخدمات الطبية والتعليمية للأطفال.

طلب استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

يمكن للمواطنين الذين لديهم أنظمة ضمان اجتماعي متقدمة التعرف على حقوقهم من خلال: