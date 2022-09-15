نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض مطاعم اليوم الوطني 92 السعودية عروض مطاعم الرياض 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض مطاعم اليوم الوطني 92، بدأ الإعلان عنها في العديد من المدن السعودية، من أبرزها عروض اليوم الوطني مطاعم الرياض. فأشهر المطاعم تقدم قائمة متنوعة ومتميزة لأشهى الأكلات عند السعوديين، وهم يقصدونها في هذا اليوم السعيد. الذي يتم فيه الاحتفاء بتوحيد المملكة العربية السعودية. وشعاره لهذه السنة هو “هي لنا دار”، وعروض اليوم الوطني 92 للمطاعم تعلن قبل أيام قليلة من حلول هذا اليوم. والذي يتم الاحتفال به في الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام، ومن أهم العروض أيضا نذكر لكم عروض مطاعم جدة التي تقدم أسعار تنافسية ممتازة أيضا بهذه المناسبة. وفي هذا المقال الذي بين أيديكم سنحاول أن نذكر لكم ما تبحثون عنه فيما يتعلق بـ عروض اليوم الوطني السعودي 2022، تابعوا معنا.

عروض مطاعم اليوم الوطني 92

تم إطلاق عروض مطاعم اليوم الوطني 92 في عدة مدن سعودية، وتزايد البحث عنها في الأيام الأخيرة. ومن أبرزها نذكر لكم عروض اليوم الوطني مطاعم الرياض، ومن أبرز المطاعم في هذه المدينة الشهيرة التي قدمت عروضها. نذكر لكم مطاعم ستيك هاوس، محلات سمبوسو، شاورما محبوب. مطعم نينو، شوكولاتة لافيتال، مقرمشات نوشيز، بيتزا إن، مندي ستيشن، دانكن دونتس.

عروض اليوم الوطني مطاعم ستيك هاوس

من أشهر عروض اليوم الوطني مطاعم ستيك هاوس 2022 تم تقدميها في هذا اليوم. وله فروع في مختلف ربوع المملكة. وهو يقدم عروض ممتازة منها عرض كل ثلاثاء بداية من الساعة السادسة مساء. حتى يتم إغلاق المطعم بجانب الطبق الرئيسي. بحيث يمكنكم أخذ وجبة منخفضة بسعر 99 ريال فقط .من السالمون أو اللاستيك أو الدجاج، محلات سمبوسو أيضا قدمت خصم 19 بالمئة على بوكس الجمعات.

بالإضافة إلى ما سبق، من ضمن عروض المطاعم لليوم الوطني 2022 قدم مطعم شاورما محبوب عرضه. ويوجد له عدة فروع أيضا مشهورة، وقد قدم عرض مميز بهذه المناسبة. إذ يمكنكم الحصول على طلب آخر مجاني بجانب الوجبة التي تطلبونها، مهما كان نوعه، سواء شاورما عادية أو متوسطة أو من الحجم الكبير، وهذا العرض سيبقى مستمرا حتى انتهاء يوم الاحتفال 23 سبتمبر.

عروض شوكولاتة لافيتال

إلى جانب عروض يوم وطني مطاعم التي يبحث عنها الأشخاص توجد أيضا عروض محلات شوكولاتة لافيتال. وهي تقدم أنواع شوكولاتة ممتازة في مختلف الفروع بالسعودية، ومن أجل الشراء تستطيعون التواصل على الرقم 0559228533. يمكنكم الحصول على علبة متوسطة من الشوكولا بسعر 92 ريال سعودي، وعلبة بريستيج مع ربع كيلو شوكولاتة مغلفة بـ 292 ريال، وأيضا علبتين من الشوكولا بسعر 192 ريال.

عروض اليوم الوطني السعودي للنمطاعم ماكدونالز

من أبرز عروض ماكدونالز اليوم الوطني توجد عروض قوية وومتازة بهذه المناسبة. يمكنكم الحصول على وجبة جراند تشيكن بسعر 22 ريال سعودي فقط. كما أنه يمكنكم الحصول أيضا على وجبة ساندويتش برجر كبيرة ومشبعة بنفس السعر اثنان وعشرون ريال فقط. آخر عرض ممتاز نذكره لكم من عروض ماكدونالز الشهيرة هو العرض الذي تقدمه على وجبة البرجر البيبسي والبطاطس بسعر 22 ريال أيضا.

بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقال عروض مطاعم اليوم الوطني 92، وقد ذكرنا لكم فيه بعضا من العروض التي تم وضعها ضمن عروض اليوم الوطني السعودي مطاعم 2022، بالإضافة إلى تخفيضات محلات الشوكولاتة الشهيرة في السعودية.