نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين عن العمل 1444 والفئات المستحقة للدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية شروطًا لمساعدة المحتاجين بهدف تحسين ظروفهم المعيشية وتلبية احتياجاتهم الأساسية، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية متمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن خطط لمساعدة المواطنين في وظائفهم، وتعمل الدولة على توفير معاشات شهرية للعاطلين عن العمل باسم معاش الضمان الاجتماعي، وتستهدف الوزارة العائلات والأشخاص الذين يحتاجون إلى توفير أساسيات الحياة.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط برنامج حماية اجتماعية متطور للعاطلين عن العمل حتى يكونوا مؤهلين للحصول على المساعدة والمساعدة المادية من خلال منصة دعم وحماية المجتمع الشروط هي:

يجب أن يكون المستلمون مقيمين في المملكة العربية السعودية وأن يكونوا عاطلين عن العمل.

تقديم جميع وثائق الهوية التي تؤكد الحالة الاجتماعية، مثل ذوي الدخل المحدود أو العاطلين عن العمل.

يجب ألا يزيد عمر المتقدمين عن 35 عامًا.

حتى ذلك الحين، لا يتعين على المتقدمين التقدم بطلب لتسجيل التوظيف لدى وكالة التأمين الاجتماعي.

يرجى إرفاق دليل على أن مقدم الطلب لا يتلقى أي منح أو مساعدة من مؤسسات أخرى.

تقديم تقرير طبي يؤكد أن المتقدم غير قادر على أداء وظيفته الحالية.

تقديم المستندات التي تثبت أن مقدم الطلب لا يمتلك عقارات أو عقارات.

التسجيل في منصة الحماية الاجتماعية للعاطلين عن العمل

إن كيفية التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور حديثًا للعاطلين عن العمل هو سؤال يدور في أذهان العديد من المواطنين السعوديين، وتتم عملية التسجيل على النحو التالي:

قم بتسجيل الدخول إلى موقع الدعم والحماية الاجتماعية.

انتقل إلى الصفحة الرئيسية وحدد قائمة الخدمات الإلكترونية.

انقر فوق مستخدم جديد.

أدخل المعلومات والبيانات المطلوبة للمستفيد من البرنامج في المساحات المتوفرة.

راجع كافة المعلومات المرفقة وانقر فوق “التالي”.

أدخل رقم هاتف المستلم وعنوان بريده الإلكتروني.

أدخل المعلومات المتبقية.

انقر فوق تسجيل.

بعد هذه الخطوات تم التسجيل بنجاح.

شروط المشاركة في برنامج الضمان الاجتماعي

باستثناء جنسية الفئة، يتم تحديد الفئات التي يغطيها معاش الضمان الاجتماعي المتقدم، ويحدد نظام الأهلية الذي أطلقته وزارة الموارد والتنمية البشرية بالمملكة العربية السعودية من يستحق معاشات الضمان الاجتماعي على النحو التالي:

يجب أن يكون المتقدمون زوجات أو أرامل أو زوجات سابقين لمواطنين سعوديين. بشرط أن يكون لديها أطفال وأن تعيش هي وأطفالها في المملكة العربية السعودية.

أن يكون المتقدمون ابن أرملة أو مطلقة سعودية إذا كانوا يقيمون في المملكة العربية السعودية ولديهم دليل على الزواج.

المعاقون والأيتام والأرامل طالما أنهم بحاجة إلى بطاقة مواصلات سارية.

الفئات المستحقة للضمان المطور

عملت إدارة الموارد البشرية على تحديد الفئات المؤهلة للحصول على معاشات الضمان الاجتماعي، وهذه الفئات هي: