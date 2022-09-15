نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الدفاع نتائج القبول 1444 التجنيد الموحد الدفعة الثانية tajnidreg.mod.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الدفاع نتائج القبول 1444، ننشر لكم عبر موقعكم المفضل ومن خلال هذا المقال نتائج قبول التجنيد الموحد القبول النهائي ” الدفعة الثانية”، نتائج التجنيد الموحد 1443 يتم بشكل إلكتروني من خلال الدخول على موقع التجنيد الموحد بوزارة الدفاع والاستعلام عن النتيجة برقم الطلب tajnidreg.mod.gov.sa.

من ناحية أخرى أعلنت وزارة الدفاع عن فتح باب التجنيد الموحد رجال ونساء للفترة القادمة لعام 1444، للتعيين في الوظائف العسكرية على رتبة جندي وجندي أول وعريف ووكيل رقيب ورقيب. لذلك على الراغبين في التسجيل في وزارة الدفاع التجنيد الموحد عليه قراءة الشروط جيداً قبل البدء في التسجيل، وعليه كذلك تجهيز المستندات المطلوبة وتعبئة البيانات اللازمة بشكل صحيح ودقيق ودون أخطاء.

وزارة الدفاع نتائج القبول 1444

نتائج القبول الموحد 1444 وزارة الدفاع أعلنت عن نتائج الدفعة الثانية “النتائج النهائية”. للمتقدمين على الوظائف العسكرية وعلى المقبولين ضرورة استكمال باقي الإجراءات. والحضور في الموعد المحدد ومن يتخلف عن الحضور بدون عذر مقبول يعد متنازل عن حقه في التعيين. جدير بالذكر أن هذا القبول الخاص بالدفعة الثانية هو قبول نهائي. كما أنه يتم الاستعلام عن أسماء المقبولين في وزارة الدفاع الدفعة الثانية إلكترونياً من خلال زيارة موقع وزارة الدفاع الإلكتروني tajnidreg.mod.gov.sa.

رابط استعلام نتائج القبول الموحد وزارة الدفاع “الدفعة الثانية”.

كما ذكرنا لكم في هذا المقال يتم الاستعلام عن نتائج قبول وزارة الدفاع 1443 الدفعة الثانية إلكترونياً وذلك بعد القيام بالخطوات التالية:-

متى يفتح التجنيد الموحد 1444

أعلنت وزارة الدفاع عن قبول دفعة جديدة في التجنيد الموحد رجال \ نساء. على الوظائف العسكرية على رتبة جندي وجندي أول وعريف ووكيل رقيب ورقيب. للتوظيف في أفرع القوات المسلحة المختلفة. القوات المسلحة السعودية. والقوات البرية. وكذلك القوات الجوية. والقوات البحرية، قوات الدفاع الجوي الملكي. قوة الصواريخ الاستراتيجية. الخدمات الطبية، قيادة القوات المشتركة.

ومن المقرر أن يتم التقديم في التجنيد الموحد الفترة القادمة لعام 1444 يوم الأحد بتاريخ 905\04\1444 الموافق 30\10\2022. وعلى من يرغب في التسجيل تجهيز كافة المستندات والتقديم في الموعد المحدد.