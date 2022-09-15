نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار التأمين الطبي للافراد التعاونية والباقات التأمينية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار التأمين الطبي للافراد التعاونية ، التأمين الطبي هو أحد أشكال الأمن التي يتخذها الأفراد للحفاظ على سلامتهم الخاصة ولتغطية التكاليف المالية التي قد يتكبدها الأفراد في العلاج أو الحصول على العلاج.1443

فمن المعروف أن االمملكة العربية السعودية هي موطن لعدد من الشركات المختلفة الملتزمة بتزويد أعضائها بالتأمين الطبي بأعلى جودة وسعر. وأشهر هذه الشركات التعاونية ، وبوبا ، وميدغلف ، وسوليدرتي ملاذ ، وتكافل الراجحي ، وغيرها من الشركات البارزة في هذا المجال وسنقوم بوضع خطة للاسعار التأمينية الخاصة بكل شركة علي حده ..

أسعار التأمين الطبي للافراد التعاونية

بوبا هي واحدة من شركات التأمين المعروفة في قطاع التأمين الطبي في المملكة العربية السعودية وتقدم خدماتها حتى يومنا هذا.

تقدم بوبا التأمين الصحي للمقيمين والمواطنين في المملكة العربية السعودية ، وفيما يلي أبرز أسعار التأمين:

يوفر التأمين الفضي ، أحد فئات التأمين الطبي الشخصي في بوبا ، تغطية بقيمة 15000 ريال سعودي.

التامين الذهبي ، خيار آخر للتأمين الصحي بوبا وهو الذهب ، والذي يكلف 25 ألف ريال سعودي

اسعار التأمين الطبي للافراد في السعودية شركة التعاونية

تقدم التعاونية خدمات التأمين الصحي للفئات الأربع التالية من الأفراد:

الفئة الفضية ، وسعر التأمين ضمن هذه الفئة 13000 ريال سعودي.

الفئة الذهبية ، النوع الثاني من التأمين الطبي ، مؤمن عليه بسعر 15 ألف ريال سعودي.

الفئة البلاتينية ، يبلغ سعر هذه الفئة حوالي 17000 ريال سعودي.

الفئة الماسية هي أعلى مستوى للتأمين الطبي الذي تقدمه التعاونية ، ويبلغ سعر التأمين 20 ألف ريال سعودي.

اسعار التأمين الطبي للافراد في السعودية تكافل الراجحي

شركة تكافل الراجحي هي إحدى وكالات التأمين الممتازة التي تقدم خدماتها للمقيمين في المملكة العربية السعودية بأسعار مخفضة وتقدم خصومات على أساس فئتهم العمرية وهي باققات غير مقدمة من أي شركة أخري. فيما يلي أهم أسعار التأمين للمقيمين: