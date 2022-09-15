شروط وخطوات استخراج الرخصة المهنية للمعلمين 1444 عبر الجوال بكل سهولة

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عمر شويل - جدة خطوات استخراج الرخصة المهنية تعتبر الرخصة المهنية وثيقة يتم الحصول عليها من قبل هيئة التعليم بالمملكة السعودية وبالتالي يتم السماح للجميع حامليها ممارسة مهنتهم سواء في المدارس الخاصة أو المدارس الأهلية وتشمل أيضا المدارس العامة وبالتالي يبحث جميع الخريجين عن أهم الخطوات المطلوبة لاستخراج الرخصة المهنية الخاصة بوظائف التدريس في المملكة السعودية التي تم تحديدها من قبل هيئة التعليم والتدريب داخل البلاد، لهذا سوف نوضح لكم التفاصيل التي تتعلق بالرخصة المهنية.

شروط استخراج الرخصة المهنية للمعلمين

يمكنكم من خلال السطور القادمة الاطلاع على أهم شروط إصدار الرخصة المهنية وهي كالآتي،

يجب أولا سداد رسوم الترخيص المهني واجتياز الاختبارات بمستوى النجاح الذي تم تحديده. يجب استكمال جميع الامتحانات العامة والتخصصية مع أهمية أن يكون هذا الشخص المرشح حاصلا على البكالوريوس في التخصص المطلوب. في حالة استكمال جميع المتطلبات يتم رفع طلب الترخيص إلى مستوى واحد ومنحهم سنة إضافية للتأكد أن هذا الترخيص ساري المفعول.

التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين

يمكنك التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة التقييم التربوي الذي تم تحديده ويمكنك معرفة الخطوات من خلال السطور التالية،

يتم تسجيل الدخول إلى موقع الهيئة العامة للقياس والتدريب والتعليم والضغط على الوطنية ثم تقوم بربطها البيانات. بعد ذلك تقوم بالاتصال وتأكيد اختيار واجهة المستخدم بالضغط على التسجيل وإضافة البيانات المطلوبة وتحديد التخصص وتاريخ الامتحان وبعد الانتهاء تقوم بالموافقة على الشروط والأحكام وتقوم بسداد الرسوم المطلوبة.

أهم خطوات منح المعلمين رخصة مهنية

يمكنكم من خلال السطور التالية معرفة خطوات منح الترخيص المهني للمعلم وتشمل الآتي،

يقوم المعلم بتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني والتسجيل في الامتحانات المحددة وبعد ذلك يتم التأكد من البيانات وتدقيق الاختبار وبعد الانتهاء يتم الإعلان عن النتائج. بعد ذلك يحسن مقدم الطلب على إصدار الرخصة المهنية وذلك بعد النجاح في الترخيص المهني.

موعد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

سوف يتم فتح باب التسجيل في امتحانات الترخيص المهني في يوم التاسع عشر من شهر أغسطس 2022 للرجال وخمسة سبتمبر للنساء وسوف تنتهي جميع التسجيلات في اليوم الثامن من أكتوبر 2022 وسوف تبدأ فترة الامتحان من يوم 11 نوفمبر حتى 15 نوفمبر 2022.