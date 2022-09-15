نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الذهب فى السعودية اليوم تشهد إنخفاض في تعاملات اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار الذهب فى السعودية اليوم تشهد إنخفاض كبير في بعد أن ارتفع سعر الذهب أول أمس ارتفاع لم تشهده المملكة منذ أكثر من شهرين، لذا يعد انخفاض سعر الذهب اليوم من الأمور التي أسعدت الملايين نظرا إلى أهمية الذهب في حياة الكثير من المواطنين والمقيمين بالأراضي السعودية، كما تتزايد أهمية الذهب عند القادمون على الزفاف والراغبين في شراء الهدايا الذهبية، حيث جاءت أسعار الذهب بعد نهاية تعاملات امس الأربعاء للذهب عيار 21 بسعر178.39 ريال سعودي أي بما يعادل تقريباً 47.57 دولار أمريكي.

أسعار الذهب فى السعودية اليوم

ننشر لكم عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني اخر أخبار أسعار الذهب والذي يأتي في مقدمة الأمور التي تتزايد عليها عمليات البحث إضافة إلى أسعار البنزين الجديدة والدعم الأشهر في المملكة العربية السعودية دعم حساب المواطن الذي تم إيداعه أمس، وجاءت أسعار أوقية الذهب 6341.25 ريال سعودي أي بما تعادل 1691 دولار، فيما جاء سعر أونصة الذهب شراء 6345 ريالاً سعودياً والذي يعادل 1692 دولار، حيث كشف احدث التقارير انخفاض في أسعار الذهب عن بداية الأسبوع، لذا نوضح إليكم بيان بأسعار الذهب اليوم الخميس الموافق 15 سبتمبر 2022.

كم سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء



ذهب عيار 21: جاء سعر جرام الذهب عيار 21 كالتالي 178.39 ريالاً سعودياً أي بما يوازي 47.57 دولار أمريكي.

عيار 21 كالتالي 178.39 ريالاً سعودياً أي بما يوازي 47.57 دولار أمريكي. سعر ذهب عيار 22: جاء سعر جرام الذهب عيار 22 كالتالي 186.89 ريالاً سعودياً بما يعادل 49.84 دولار أمريكي.

ذهب عيار 24: جاء سعر الجرام من الذهب عيار 24 كالتالي 203.88 ريال سعودي والذي يعادل تقريباً 54.37 دولار.

سعر ذهب عيار 18: سعر جرام الذهب عيار 18 يساوي 152.91 ريال سعودي أي بما يعادل تقريباً 40.78 دولار أمريكي.

ذهب عيار 14: سعر جرام الذهب عيار 14 يساوي 118.93 ريال سعودي أي بما يعادل 31.71 دولار.

سعر ذهب عيار 12: سعر جرام الذهب عيار 12 بقيمة 112.58 ريال سعودي أي ما يساوي تقريبا 30.03 دولار.

سعر كيلو الذهب في السعودية

سعر جنية الذهب 8 جرام عيار 21: بالريال 1712.5.

تسعيرة سبيكة الذهب 1 جرام 224.26 ريال سعودي.

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام: تقدر 535.18 ريال سعودي.

سعر جرام الذهب في السعودية

وصلنا معكم لختام شرح أسعار الذهب في السعودية اليوم تشهد انخفاض في تعاملات اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022.