سكني يعلن شروط الإعفاء من سداد أقساط الوحدة السكنية وآلية تأجيل السداد

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عمر شويل - جدة سكني يعلن شروط الإعفاء من سداد أقساط الوحدة السكنية المدعومة المقدمة من وزارة الإسكان السعودية ضمن حملة تسهيلات تملك المساكن والأراضي السكنية المجانية، حيث وضع سكني معايير وضوابط لإعفاء المواطنين السعوديين من سداد قيمة الوحدة السكنية والتي نوضحها إليكم عبر الفقرات التالية، كما نقدم لكم الخدمات والمزايا الجديدة التي أعدتها الحكومة السعودية ممثلة في وزارة الإسكان إلى كافة جموع الشعب السعودي، الذي يبحث عن المسكن المناسب إلى ظروفه الخاصة، كما نقدم لكم آلية التسجيل في سكني والاستفادة من مبادرات الدعم السكني.

سكني يعلن شروط الإعفاء من سداد أقساط الوحدة السكنية

تشهد وزارة الإسكان عبر موقعها الإلكتروني سكني إقبالاً كبيراً خلال الأيام السابقة من أجل حجز الوحدات السكنية الجديدة والأراضي السكنية المجانية التي تأتي ضمن عدة مشاريع سكنية جديدة أعلنت عنها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، كما يقدم سكني بالشراكة مع الصندوق العقاري حزمة من التمويلات السكنية التي تصل نسبة الدعم فيها إلى 100% من أجل التيسير لشراء الوحدة السكنية، كما تقدم تخفيضات على مقدم الوحدة السكنية الذي يبدأ من 5% بدلاً من 10% من قيمة المسكن أو العقار فيما جاءت من أهم التسهيلات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الإسكان هي إعفاء المواطنين من سداد قيمة الوحدة السكنية بعدة شروط، وكذلك تأجيل سداد قيمة الوحدة السكنية لمدة عامين لكل المستفيدين من الدعم السكني من أجل التوسع في زيادة تملك المواطنين السعوديين إلى 70% والذي يحقق رؤية السعودية 2030.

شروط الإعفاء من سداد أقساط الوحدة السكنية وتأجيل السداد لمدة عامين

كشفت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية عن آلية إعفاء المواطنين من سداد قيمة العقار والتي اشترطت على عدة ضوابط من أجل عدم مطالبة الوزارة من المواطن بدفع الأقساط الشهرية وجاءت من ضمن تلك الشروط هي إصابة المستفيد الأول من المسكن أو من المبادرة السكنية المدعومة بعجز يجعله غير مؤهل للعمل، كما أكدت وزارة الإسكان بإعفاء أسرة المستفيد من سداد أي قسط شهري من سعر الوحدة السكنية في حالة وفاة المستفيد الأول.

مميزات التسجيل في سكني

يتميز التسجيل في موقع سكني التابع لوزارة الإسكان الاستفادة من مبادرات التمويل السكنية الجديدة والحصول على التخفيضات الكبيرة في دفع مقدم الوحدة السكنية بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة بالأراضي السكنية المجانية ضمن المخططات التي تعلنها وزارة الإسكان عبر موقعها الإلكتروني، كما يمكنك الاستفادة أيضاً من مبادرات الدعم السكني الجديدة.

سكني تسجيل الدخول

أتاحت وزارة الإسكان الدخول على الموقع الخاص بالوزارة سكني للتمتع بالعروض والتخفيضات الهائلة على الوحدات السكنية لكل فئات شعب المملكة من العسكريين والمدنيين ومنسوبي التعليم والنساء والأرامل والمطلقات والذي يمكنك الآن الدخول عبر رابط سكني كما يمكنك الدخول رابط وزارة الإسكان من خلال الرابط التالي housing.gov.sa/ar/HouSing_uSer والذي تجد فيه الخدمات والبرامج والمبادرات وأنواع المشاريع المتاحة حتي الساعة.

طريقة التسجيل في سكني

الدخول علي موقع سكني.

كتابة البيانات المطلوبة مثل اسمك وتاريخ ميلادك ورقم الهوية الوطنية.

تسجيل بيانات البريد الإلكتروني.

الضغط علي أيقونة تحقق.

كتابة رمز التفعيل المرسل علي جوالك.

الخدمة الموحدة للعناية بالمستفيدين

أطلقت وزارة الإسكان رقم الخدمة الجديدة للتواصل مع العملاء من خلال الاتصال بالرقم الموحد 199090 كما أكدت على طرق أخري جديدة من أجل التواصل مع سكني والتي تكون متاحه على مدار الساعة، حيث جهزت وزارة الإسكان مجموعة كبيرة من موظفين الدعم لخدمة جميع المستفيدين وتلقى استفساراتهم وشكواهم والتعرف على العديد من الخدمات والمزايا الجديدة التي تعلن عنها الوزارة.

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