نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة استخراج وثيقة عمل حر الكترونياً عبر الموقع الرسمي freelance.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتصدر طريقة استخراج وثيقة عمل حر عمليات البحث داخل السعودية، نظرًا لاعتماد هذه الوثيقة من جانب وزارة الموارد البشرية، فتلك الشهادة تعطي للأفراد رخصة عمل مستقلة داخل السوق السعودي، وذلك على حسب الأنشطة المتخصصين بها.

طريقة استخراج وثيقة عمل حر

تتم عملية استخراج وثيقة عمل حر بصورة إلكترونية عن طريق اتباع تلك الخطوات الآتية:

أولا يقوم المتقدم في البداية بالتوجه مباشرة إلى الصفحة الرسمية الخاصة بالبوابة الإلكترونية للعمل الحر.

بعد ذلك يقوم بالدخول على أيقونة اسدر وثيقتك الآن والتي تتواجد أسفل الصفحة الظاهرة أمامه.

ثم بعدها سيذهب المتقدم مباشرة إلى منصة النفاذ الوطني الموحد.

بعد ذلك تأتي خطوة إدخال عددًا من البيانات الخاصة بالمتقدم، كي يتم تسجيل دخوله للصفحة بالصورة الصحيحة.

ثم سيتم بعدها إرسال رسالة نصية للمتقدم بها رمز التحقق من بياناته، فبعد أن يقوم بتسجيله، فهنا يقوم بالدخول على أيقونة متابعة.

بعد ذلك يقوم المتقدم بإدخال عددًا من البيانات التي تطلب منه بالصفحة، فيجب تحديد الفئة التابع إليها وأهم الخدمات التي يتخصص بها.

ثم يقوم بالدخول على أيقونة الموافقة على الشروط والأحكام.

بعد ذلك يقوم بالضغط على أيقونة إنشاء حساب.

ومن بعد أن يقوم بتأكيد حسابه وتوثيقه، فهنا يقوم باستكمال بعض البيانات التي تطلب منه.

ثم يقوم المتقدم بإرفاق عددًا من المستندات المطلوبة والخاصة بمزاولة المهنة المتقدم إليها.

بعد ذلك يقوم بالدخول على أيقونة أصدر وثيقتك الآن، وبعدها سيتم إخطاره بقبول طلبه أو رفضه.

شروط استخراج وثيقة العمل الحر

هناك عددًا من الشروط التي ألزمت الحكومة السعودية توافرها في كل متقدم يريد الحصول على تلك الوثيقة، ومن هذه الشروط الآتي ذكره:

من الضروري أن يكون المتقدم لديه الجنسية السعودية دون أن يكون لديه أي جنسية أجنبية أخرى.

بينما لابد أن يقدر الحد الأدنى من عمر المتقدم بحوالي 18 سنة.

كما يشترط أن يكون لدى المتقدم حساب ساري داخل منصة أبشر.

فيديو خطوات اصدار وثيقة العمل الحر

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم طريقة استخراج وثيقة عمل حر بالتفصيل، فيجب أن يتم إدخال البيانات بصورة صحيحة، حتى تتم عملية الحصول على تلك الوثيقة بالشكل الصحيح، كما يجب أن يتم الانتباه إلى الشروط الخاصة بإصدار التي قمنا بذكرها داخل هذا المقال.