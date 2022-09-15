نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد العمل فى البريد السعودي وخدمات الناشر التجاري 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواعيد العمل فى البريد السعودي، التي يتساءل الكثيرون من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية عن مواعيد الدوام الرسمي في هيئة البريد السعودية من أجل الاستفادة من الخدمات والمزايا البريدية التي تقدمها الهيئة، من أجل قضاء حوائجهم مثل نقل الطرود والرسائل والأموال في أسرع وقت ممكن توفيراً للجهد والوقت، لذا تجد اختلافات كثيرة في المواعيد البريدية في كل منطقة سكنية بالمملكة والتي يتم تحديدها حسب حجم العملاء الذين يترددون على مكاتب البريد في كل منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية.

مواعيد العمل فى البريد السعودي

تبدأ مواعيد العمل الرسمية لمكاتب البريد في معظم مناطق المملكة العربية السعودية من تمام الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءاً وذلك طوال أيام الأسبوع فيما عدا الجمعة والسبت، وكما أوضحنا مسبقاً أن مواعيد العمل الرسمية قد تختلف من مدينة أخري أو محافظة إلى اخرى.

مواعيد إغلاق العمل في مكاتب البريد السعودي

حسب كل مكتب بريد وكل منطقة أو محافظة يحدد مواعيد إغلاق العمل في المكاتب البريدية ويمكنك الإطلاع على مواعيد الإغلاق وبداية العمل من خلال الدخول على رابط البريد السعودي يتطلب منك تحديد بعض البيانات والمعلومات والتى من خلالها تستطيع معرفة اقرب فرع ومواعيد العمل والإغلاق.

طريقة التواصل مع الدعم الفني لمكاتب البريد السعودي

يتيح البريد السعودي آلية الاستعلام والتواصل من خلال خدمة الدعم الفني والتي يمكنك التواصل معنا عبر الاتصال برقم 19992، على سياق آخر يعلن البريد السعودي عن خدمة الناشر التجاري التي تم انطلاقها مؤخراً لخدمة أبناء المملكة العربية السعودية من المواطنين السعوديين والمقيمين والتي تتعد بها المزايا والخدمات حيث يمكنك التعرف على تلك الخدمات والمزايا من خلال زيارة رابط مميزات خدمة الناشر التجاري حيث تعد تلك الخدمة هي الأولى في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط.

خدمات الناشر التجاري

تتعد خدمات ومزايا الناشر التجاري التي يتمكن من خلالها المواطنين والمقيمين عمل إحصائيات عبر الهواتف الذكية كما تهدف تلك الخدمة الجديدة إلى تعزيز النمو الاقتصادي فى المملكة العربية السعودية.

رقم البريد السعودي

يمكنكم التواصل مع البريد السعودي من خلال الرقم الموحد 19992 كما يمكنكم التواصل مع البريد السعودي من خارج المملكة العربية السعودية عبر رقم 9662898888 فيما يمكنكم التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]

إلي هنا وصلنا معكم لختام شرح هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني والذي شرحنا فيه مواعيد العمل فى البريد السعودي وخدمات الناشر التجاري 1444.