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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة فرجت منصة ابشر 1444 في المقال التالي
عمر شويل - جدة في إطار حرص وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية تحقيق التكافل الاجتماعي بالبلاد، قامت بإطلاق خدمة فرجت منصة ابشر 1444 بهدف تقديم المساعدة للأفراد الراغبين في سداد ديون البعض ممن تعثرت بهم سبل سداد ديونهم مما أدى إلى سجنهم على ذمة قضايا مالية، قمن خلال تلك الخدمة الإلكترونية يمكن تحقيق حلقة وصل بين المتبرع والمسجون مع إتاحة الحرية لاختيار القيمة المالية المقرر التبرع بها والشخص المرغوب دفع دينه، حيث من خلال عدة خطوات بسيطة يمكن الاستفادة بالخدمة من المنزل دون الحاجة للذهاب للمصلحة العامة للسجون لإتمام الأمر.
خدمة فرجت منصة ابشر 1444
منصة أبشر الإلكترونية تتيح عدد كبير من الخدمات للمستخدمين بالمملكة وخارجها، من بينها خدمة فرجت التي تم طرحها مؤخراً من قبل وزارة الداخلية بالتعاون مع مصلحة السجون بهدف فك كرب المسجونين على ذمة قضية مالية، حيث من خلال تلك الخدمة يقوم المتبرع بسداد ديون المسجون عبر أحد طرق الدفع المتاحة بالموقع، ليتم بالأخير إطلاق سراح المسجون ولم شمل الأسرة مرة أخرى.
شروط التسجيل في خدمة فرجت
حرصت وزارة الداخلية عند إطلاقها للخدمة أن تكون متاحة أمام السعوديين والغير السعوديين القادرين مالياً على سداد دين أحد المسجونين، ولكن في إطار ذلك قامت يوضع شرط عدم استطاعة الشخص المسجون من سداد الدين الخاص به، حيث قد يتعرض البعض من الأشخاص لضائقة مالية بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم من انتشار الظروف الراهنة مما ينتهي بهم الحال بالسجن، ولكن جاءت تلك الخدمة كطوق نجاة لمثل هؤلاء الأشخاص.
التسجيل في خدمة فرجت عبر منصة أبشر
طريقة التسجيل تتضمن عدد من الخطوات البسيطة والتي نستعرضها معكم خلال النقاط التالية:
- التوجه لمنصة أبشر الإلكترونية.
- الانتقال إلى تبويب الأشخاص أو الأفراد.
- تسجيل الدخول في حالة وجود حساب شخصي على المنصة حيث يتم تدوين اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به في الموقع.
- الدخول إلى تبويب خدمات ثم إدارة السجون من خدماتي.
- تحديد المنطقة ثم حفظ رقم الحساب التابع للشخص المحكوم عليه.
- يتم دفع مبلغ الدين أو جزء منه.
- اختيار وسيلة دفع مناسبة وإتمام الأمر.
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