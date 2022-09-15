نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التسجيل في خدمة فرجت 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شريحة كبيرة من مواطني المملكة الراغبة في التبرع لحساب المسجونين في قضايا مالية بحاجة للتعرف على شروط التسجيل في خدمة فرجت 1444، فقد أطلقتها وزارة الداخلية بالسعودية بالتعاون مع كلاً من وزارة العدل السعودية والمديرية العامة التابعة للسجون، بهدف فك كرب الأشخاص المتعثرين في سداد ديونهم وانتهى بهم الأمر بالسجن، وفي إطار حرصها على تحقيق التكافل الاجتماعي بين المواطنين وبعضهم لم تتشدد في وضع الشروط وأتاحت الأمر للجميع ولكن مع بعض البنود البسيطة التي نتعرف عليها خلال السطور التالية.

شروط التسجيل في خدمة فرجت 1444

أوضحت وزارة الداخلية أن التسجيل في منصة فرجت الخيرية لابد وأن يكون وفقاً للشروط التالية:

امتلاك الأشخاص الراغبين في التبرع لحساب شخصي على منصة أبشر الإلكترونية.

لابد وأن يكون التسجيل لسداد ديون الأشخاص المدنيين المسجونين على ذمم قضايا مالية.

لابد من عدم استطاعة المسجون على سداد قيمة الديون الخاصة به سواء كانت للأشخاص أو مؤسسات مالية.

خطوات التسجيل في خدمة فرجت 1444

أتاحت الوزارة إمكانية التسجيل عبر شبكة الإنترنت من خلال اتباع الخطوات التالية بشكل صحيح:

في البداية لابد من الذهاب مباشرةً إلى منصة أبشر الإلكترونية.

في الأماكن المخصصة لها يتم إدخال كلاً من اسم المستخدم وكلمة المرور.

النقر على قسم أبشر فرجت.

إدخال بيانات الشخص المتبرع له بشكل صحيح.

تحديد قيمة المبلغ المراد سداده ثم النقر على وسيلة الدفع الملائمة.

يتم دفع ديون الشخص المتعثر من خلال الرقم الخاص بفاتورة الديون.

خطوات التسجيل في فرجت للمستفيد 1444

على الأشخاص المستفيدين من خدمة فرجت والراغبين في التسجيل اتباع الخطوات التالية بشكل صحيح وإدخال البيانات بشكل دقيق: