نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجامعة السعودية الإليكترونية تعلن عن وظائف شاغرة في مجال تقنية المعلومات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعلن الجامعة السعودية الإليكترونية، من خلال موقعها الإليكتروني، عن توافر وظائف شاغرة للكفاءات الوطنية للعمل بنظام العقود السنوية في مجال تقنية المعلومات، للعمل بالمقر الرئيسي بالرياض، حيث أوضحت عمادة الموارد البشرية بالجامعة عن حاجتها إلى عدد من الكفاءات وأصحاب الخبرات في مجال تقنية المعلومات، كما أعلنت أن التقديم إليكترونيا من خلال الموقع الإليكتروني الرسمي، على أن يبدأ التقديم يوم الأحد الموافق 22 صفر 1444هـ، الموافق 18 سبتمبر 2022.

وتعتبر الجامعة السعودية الإليكترونية مؤسسة جامعية حكومية، والتي تعد إحدى أنماط التعليم، المعتمدة على تقنيات المعلومات والاتصالات والتعلم الإليكتروني، وتمنح شهادات البكالوريوس والدراسات العليا، ونتابع الآن من خلال موقع ثقفني تفاصيل وظائف الجامعة السعودية الإليكترونية ورابط التقديم.

الوظائف الخالية بالجامعة السعودية الإليكترونية

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الشروط المطلوبة للتقديم على وظائف الجامعة السعودية الإليكترونية

أوضحت الجامعة عن عدة اشتراطات يجب توافر فيمن يرغب بالتقديم لشغل الوظائف المعلنة، وهي كالتالي:-

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم حاصلا على إحدى المؤهلات المطلوبة والمناسبة، وفق المسميات الوظيفية المعتمدة من الجامعة.

أن لا يقل التقدير العام عن جيد.

وفي حالة حصول المتقدم على المؤهل من الخارج، يشترط أن تكون معادلة الشهادة صادرة من وزارة التعليم.

إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة.

أن يكون المتقدم متفرغ تماما للوظيفة.

اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات التي تعدها الجامعة.

تقديم الطلبات مستوفاه لكافة الاشتراطات المطلوبة، حيث لن يتم التعامل مع الطلبات غير المستوفاة.

رابط وموعد التقديم في وظائف الجامعة السعودية الإلكترونية

أعلنت الجامعة السعودية الإليكترونية على أن التقديم لشغل الوظائف المعلنة، متاح لجميع السعوديين الحاصلين على شهادة الثانوية فأعلى، على أن يبدأ التقديم يوم الأحد الموافق 22/2/1444هـ، الموافق 18/9/2022، وذلك من خلال بوابة التوظيف ” الجامعة السعودية الإليكترونية ” وذلك على أن ينتهي التقديم للوظائف في يوم الخميس الموافق 26 صفر 1444 هـ، الموافق 22 سبتمبر 2022.