نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تملك سيارتك من أول يوم بدون كفيل ولا تحويل الراتب وقسط المبلغ علي أطول مدة سداد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تملك سيارتك من أول يوم بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، برنامج تمويلي سهل وميسر يهدف إلى خدمة احتياجات العملاء لتملك سيارة الأحلام بشروط ميسرة وسهلة وبمتطلبات بسيطة ، حيث توفر شركة التيسير للتمويل هذا البرنامج التمويلي لجميع العملاء من كافة الجنسيات داخل أراضي المملكة العربية السعودية ، وذلك ضمن مجموعة من البرامج التمويلية التي تلبي الاحتياجات المختلفة لجميع العملاء. برنامج تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل لقد جاءت شركة التيسير للتمويل كواحدة من أوائل الشركات الرائدة في القطاع الاقتصادي السعودي والتى كانت قد أدركت حاجه السوق السعودى لمنتجات تمويلية ميسرة.

توفر الشركة مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات التمويلية التي تخدم الاحتياجات المالية المختلفة لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية.

برنامج تمويل السيارات بصيغة المرابحة واحد من أهم تلك البرامج المتاحة لدى شركة التيسير للتمويل.

تمت صياغة هذا البرنامج التمويلي بصيغة مطابقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

تمويل السيارات بصيغة المرابحة من شركة التيسير للتمويل لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.

موظفي جميع القطاعات يمكنهم الاستفادة من هذا البرنامج التمويلي بأقل دخل شهري وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري أيضاً.

مدة استحقاق مبلغ تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل يمكن أن تبدأ من 12 شهر وتصل حتي 60 شهر.

تتيح شركة التيسير للتمويل للعميل إمكانية إدارة التمويل بشكل إلكتروني كامل وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت.

يمكن أن يحصل طالب التمويل علي موافقة سريعة وفورية على طلب تمويل السيارات بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة التيسير للتمويل.

وفرت شركة التيسير للتمويل أيضاً للعميل إمكانية سداد مبلغ التمويل من خلال طرق دفع عديدة. شروط الاستحقاق الأساسية للاستفادة من تمويل السيارات بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة التيسير للتمويل يشترط عند التقدم بالطلب أن يكون الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 19 سنة والحد الأقصى للعمر هو 65 سنة لاستكمال جميع الإجراءات.

الحد الأدنى للدخل الشهري لطالب التمويل هو 4000 ريال سعودي وذلك للاستفادة من تمويل السيارات بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة التيسير للتمويل.

يجب لاستكمال الطلب أن يكون الحد الأدنى لمدة الخدمة في الوظيفة هو ثلاثة أشهر.

يشترط أن يقوم طالب التمويل بتقديم رخصة قيادة سعودية سارية المفعول لإنهاء جميع التعاملات الخاصة بطلب تمويل السيارات بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة التيسير للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة العربية السعودية.

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