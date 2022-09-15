نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين 1444 || الحد المانع للضمان المطور في المقال التالي

عمر شويل - جدة يسعى كل محتاج داخل المملكة العربية السعودية للتعرف على جميع شروط الضمان الاجتماعي المطور، نظرا لما يقدمه هذا البرنامج من دعم كبير لجميع المحتاجين، وذلك لرفع مستواهم ومقدرتهم على تلبية الأساسيات في حياتهم، وهذا ما جعل الملك سلمان لتخصيص ما يقرب من عشرة ملايين ونصف ريال سعودي للمحتاجين، وذلك بعدما حدثت الأزمة الاقتصادية والذي كانت سببا في ارتفاع واضح بالأسعار وذلك في العالم أجمع، لذا يبحث معظم السعوديين المحتاجين عن شروط الضمان الاجتماعي المطور في تلك الفترة.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

يجب على أي مواطن يريد التقدم في هذا البرنامج أن يراجع جيدا اشتراطات الضمان الاجتماعي المطور وهي:

• أن يكون في المتقدم جميع المتطلبات التعليمية أو الصحية.

• لا يكون المتقدم قد مقيما في أحد مراكز الإيواء.

• لايملك المواطن المتقدم أي مباني أو عقارات أو حتى سيارات، أو أي شيء له قيمة.

• لايزيد الدخل الشهري للمتقدم عن الحد المانع للضمان وهو 550 ريال للفرد الواحد، بينما يكون للأسرة 1100 ريال.

• شرط ضروري في المتقدم وهو الجنسية السعودية بالنسبة للذكور، أما بالنسبة للنساء الغير حاملين للجنسية، أن تكون متزوجة من مواطن سعودي، أو حتى لديها أطفال حاملين للجنسية.

• المقيمون لا يمكنهم التقديم في البرنامج.

• المطلقات وأيضا الأرامل لهم حق التقديم.

• يجب رفع جميع المستندات وكذلك الأوراق المطلوبة على الموقع.

طريقة التسجيل في برنامج الضمان المطور

يكون التقديم إلكترونيا من خلال هذا الرابط الإلكتروني لبوابة الدعم والحماية حسب الخطوات التالية:

الدخول على رابط بوابة الدعم والحماية نظام الضمان الاجتماعي المطور.

ابحث عن أيقونة” تسجيل الدخول”.

ثم بعدها سجل الدخول للمستخدم الجديد.

ويكون ذلك من خلال تدوين رقم الهوية، رقم الجوال، العنوان، تاريخ الميلاد، وغيره.

يرسل لك بعد ذلك كلمة المرور، وتكون بشكل مؤقت لحين تسجيل كلمة المرور الخاصة بك.

وبعد تسجيل البيانات، اضغط على الموافقة على كافة الضوابط التي تكون أمامك.

ثم تقديم الطلب.

وبذلك تكون انتهيت من كافة أمور التسجيل وعليك الانتظار لحين الإرسال إليك بالموافقة، وسوف تحصل على الدعم في الوقت المحدد لك، ولن يأخذ هذا الطلب وقت طويل، يكون الرد بعد مدة من 15 إلى 90 يوما من تاريخ تقديم الطلب.

الحد المانع للضمان المطور بعد الزيادة

وقد حدد برنامج الضمان الاجتماعي الحد المانع للضمان بعد الزيادة التي أقرها جلالة خادم الحرمين الشريفين، وهو مبلغ الدخل الذي يتحصل عليه الفرد كراتب شهري، ويختلف الحد المانع حسب عدد أفراد الأسرة، فإذا كان المستفيد من الضمان فردا واحدا يكون الحد المانع 2001 ريال، أما إذا كان عدد المستفيدين من الدعم فردين أو أكثر فيزيد قيمة الحد المانع عن كل فرد 570 ريال.