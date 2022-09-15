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عمر شويل - جدة منصة مسار الترقيات الموحدة التي قامت وزارة الموارد البشرية بإطلاقها خاصة لموظفي القطاع المدني العام في المملكة، حيث جاءت لتوفير الوقت والجهد على موظفي المملكة العاملين بالقطاع المدني وتوفير الخدمات الحكومية لهم والتي تشمل خدمات التسجيل والاستعلام وغيرها من الخدمات الرقمية التي يتمتع بها الموظفين.

خدمات وزارة الموارد البشرية الرقمية

قامت وزارة الموارد البشرية بإطلاق العديد من الخدمات الرقمية الخاصة بها في السنوات الأخيرة، وذلك بالتشارك مع المنصة الوطنية الموحدة ومنصة ابشر الإلكترونية، وذلك للربط بين المؤسسات والتأكيد على صحة ودقة بيانات المسجلين فيها، وجاء إتاحة التسجيل الإلكتروني الرقمي للتيسير في استخدام خدمات الوزارة على المتعاملين وكذلك تيسير الاستعلام عن بياناتهم.

منصة مسار الترقيات الموحدة Eservices.Masar.Sa تسجيل دخول موظف 1444 تحديث البيانات

وجاء قرار وزارة الموارد البشرية طبقا لقرارات المملكة بالتحول الرقمي في الهيئات والمؤسسات في القطاعين العاملين بالمملكة، القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وذلك لضمان سرعة التسجيل والسهولة وأيضا سرية البيانات وسرعة الأداء والتعامل بين العامل بالمؤسسة والمقر الرئيسي لها، وتقوم بذلك بتوفير احتياجات الموظفين بطريقة سهلة وسريعة عبر منصة مسار الرقمية.

منصة مسار الترقيات الموحدة

أطلقت الوزارة المنصة الموحدة لجميع الموظفين في القطاع الحكومي للتسجيل في المنصة وخاصة الراغبين في الاستعلام عن الراتب أو الراغبين في التسجيل في الترقيات، وتقوم مؤسسات المملكة بالقطاع الحكومي بتشديد إجراءات قبول الترقيات والتي يكون من أهمها حسب ملف الموظف في العمل خلال الفترة الماضية له، وأن يكون قد قضى على الأقل عامين في العمل قبل طلب الترقية، كما يجب أن يكون الأداء الخاص به بالمؤسسة بالمستوى الجيد بشهادة مدراءه في العمل.

أهداف إطلاق منصة مسار الموحدة وشروط التسجيل

تهدف المنصة لتيسر استخدام الخدمات الرقمية للموظفين.

تتيح استخدام خدماتها بشكل اسهل للعاملين.

تسهم المؤسسة بالتعامل الرقمي على تعزيز قدرة العاملين الرقمية والتعود على الاستخدام الرقمي لكافة المنصات.

كما يتم تحسين منظومة العمل الحكومي لتكون سريعة ومنجزة مع ضمان سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالموظفين.

شروط استخدام المنصة

يجب أن يكون الموظف من الجنسية السعودية.

يكون يعمل في القطاع المدني بالمملكة.

يجب أن يكون لديه الكفاءة لاستخدام المنصة الرقمية.

تحديث منصة مسار عبر بياناتي

يجب أن يقوم الراغب في التسجيل في الترقية أن يقوم بتحديث البيانات الخاصة به عبر منصة مسار، وذلك للتأكد من بياناته الوظيفين وبيانات الدخل والحالة الاجتماعية والخبرات التي لديه، ويتم ذلك بالخطوات التي تم ذكرها في الفيديو السابقة بالخطوات التالية:

يتم تعديل السيرة الذاتية له عبر المنصة.

يقوم بتسجيل الدخول عبر رابط منصة مسار الموحدة.

يجب تسجيل الاسم كما هو مسجل في منصة أبشر.

يتم تسجيل كلمة المرور ورمز التحقق المرئي.

يقوم بالدخول على خدمات الأفراد، يقوم باختيار بياناتي الوظيفية.

يتم تحديث (البيانات الشخصية – البيانات الوظيفية – المؤهلات التعليمية).

يجب قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

يتم تحديد سبب الطلب (تحديث البيانات).

يقوم بإرسال الطلب.

تصل رسالة على الهاتف النقال بتأكيد التسجيل مع رقم الملف.

يمكن استخدام رقم الطلب للاستعلام بعد ذلك.

كيف يمكن استخدام منصة مسار لتسجيل الترقيات والبيانات الوظيفية

يتم الدخول على رابط منصة مسار الترقيات الموحدة. يقوم صاحب الطلب باختيار ايقونة بياناتي الوظيفية. يتم “إنشاء طلب”. يقوم بإضافة البيانات واختيار أيقونة “التالي”. يتم الموافقة على التعهد ثم إرسال الطلب.

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