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عمر شويل - جدة رقم الإسكان التنموي للراغبين في التسجيل والاستعلام عن الطلبات من مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، حيث تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوفير الفرص للحصول على سكن من وزارة الإسكان خاص لمحدودي الدخل من مستفيدي الوزارة من الضمان المطور، من جميع الفئات المستفيدة، وتتيح منصة تويتر والرقم الموحد للاتصال المباشر بهم.

طرح خدمة ورقم الإسكان التنموي

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوفير العديد من الخدمات لمستفيدي الضمان، وذلك للتخفيف عنهم من ضغوطات مصروفات الحياة وارتفاع الاسعر وارتفاع سعر الشقق كذلك، وتكون من خدمات الوزارة ما يلي:

تقوم بإتاحة التسجيل في برنامج الضمان المطور للذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.

يتم توفير عدد من الخدمات خاصة بمستفيدي الضمان فقط.

توفير شقق سكنية في برنامج الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان.

إتاحة التسجيل في الباص المدرسي مجانا لأبناء المستفيدين.

تقوم بتوفير تمكين الوظائف لمستفيدي الضمان للتأهيل والتدريب للحصول على فرص للعمل.

[رقم الإسكان التنموي] كيف أعرف أني مستفيد في الضمان 1444 منصة tanmawi.Housing.sa

وتقوم وزارة الإسكان بالمملكة بالاتفاق مع العديد من الوزارات والمؤسسات بتوفير الشقق منخفضة التكاليف مخصصة لعدد من البرامج في المملكة، والتي تبدأ من الشقق المجانية في بعض البرامج أو يتم السكن فيها بحق الانتفاع، بينما يتم توفير شقق مستفيدي الضمان المطور الجديد بإيجار قليل محدد للشهر.

وزارة الاسكان تويتر

ما هو برنامج الإسكان التنموي

قامت وزارة الإسكان بتوفير وإطلاق البرنامج ليستهدف الاسر الفقيرة والمتعففة والذين ليس لديهم المقدرة المالية لشراء سكن جديد كما لا يمكنهم سداد الإيجارات المرتفعة، وتقوم الوزارة بتحديد قيمة إيجاريه محددة لمستفيدي الضمان تكون 200 ريال شهريا، مع التزام المؤجر بشروط السكن فيها، وتقوم كذلك بتوفير رقم الإسكان التنموي.

ما هي شروط الحصول على شقة في برنامج الإسكان التنموي

يجب أن يكون المتقدم من الجنسية السعودية.

يكون من مستفيدي الضمان الاجتماعي.

لا يجب أن يحصل على شقة من قبل بالبرنامج حيث يحصل عليها لمرة واحدة فقط.

يتم تسجيل كافة بيانات الدخل ولا يجب أن يكون له شقة أخرى صالحة للسكن.

لا يقل عمر المتقدم عن 25 عام.

كيف أعرف أنى مستقيد من الإسكان التنموي

يتم تسجيل الدخول عبر رابط تسجيل الإسكان التنموي يقوم بتسجيل الدخول ببيانات المواطن جميعها عبر الموقع الإلكتروني. يتم اختيار ايقونة “الخدمات العامة”. يجب تسجيل كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح. تظهر نتيجة أن المتقدم مسجل من قبل أم لا. يجب استكمال الطلب والإرسال.

رقم الإسكان التنموي

تتيح وزارة الإسكان في المملكة الرقم المجاني للتسجيل والاستعلام، وهو رقم 199090 وأيضا منصة تويتر للتعرف على آخر أخبار التسجيل الإلكتروني في المنصة، ويمكن التواصل كذلك على عنوان الوزارة.