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عمر شويل - جدة كيف أسجل في الأولمبياد الوطني للمسابقات الوطنية في المجال التعليمي للبحث والإبداع المسمى بمسابقة إبداع أو موهبة والتي يتأهل فيها المتسابقين إلى المراحل بالتوالي إلى المرحلة السادسة أو الأخيرة، وتؤهل المسابقة المشتركين فيها إلى المشاركة في المسابقات العالمية ويتم توفير عدد من الفرص بعد ذلك مقدمة من عدة قطاعات في المملكة، وتهدف المسابقة إلى الارتفاع بمستوى الطالب.

أهمية الاشتراك في مسابقة إبداع

يقوم الطلاب في المرحلتين المتوسطة والثانوية بالاشتراك بشكل سنوي في المسابقة التي تقام على مستوى مدارس المملكة الأهلية والحكومية، وتقوم وزارة التربية والتعليم بإطلاقها في كل عام، منذ قبل عام 2018، بهدف تنمية معرفة وإبداع الطالب والتدريب على كيفية إقامة المشروع العلمي الذي يؤهله فيما بعد للتنافس على البرامج العالمية في التطوير العلمي.

[مسابقة ابداع] كيف أسجل في الأولمبياد الوطني Mawhiba الجديد 1444

وتعتني المملكة بطلابها عبر توفير أحدث البرامج والتقنيات الحديثة للجيل الصاعد والذين يكونوا بناة المستقبل، وبذلك تقوم بالاتفاق مع الوزارات بتنظيم المسابقة الكبيرة التي تحفز الطالب على الاشتراك في منظومة للعلم والتطوير ويتم الحصول على جوائز تشجيعية وتحفيزية كذلك.

متى يفتح التسجيل في إبداع

قامت وزارة التربية والتعليم عبر منصتها الرسمية على تويتر بالإعلان عن موعد بداية التسجيل الإلكتروني في مسابقة إبداع كالتالي:

موعد بداية التسجيل بالأولمبياد الحد الأقصى للتسجيل بالمسابقة 25 يوليو 2022 27 سبتمبر 2022

وجدير بالذكر أن المسابقة لها ستة مراحل يتم التسجيل في كل مرحلة منهم على حدة، ويتم التسجيل فيها حسب النجاح في المرحلة والتأهيل إلى المرحلة التي تليها، وتؤهل المسابقة الطلاب للاشتراك في البرامج العالمية، وتقوم المملكة بإطلاق تلك المسابقة سنويا بنجاح كبير مما يدعم استمرارها كل تلك الأعوام.

ما هو برنامج موهبة

هي مسابقة يتم تنشيط ملكة الإبداع لدى طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية.

تتكون المسابقة من مشروعات فردية حسب اتباع الشروط المقررة.

يقوم أحد المعلمين المعتمدين بالمسابقة بالإشراف على عمل المشروع للطالب، ويكون عمل المعلم تطوعي.

يتم تقييم المشروع ومن ثم يتأهل الفائزين إلى المرحلة التالية.

ما هي شروط الاشتراك في الأولمبياد العالمي إبداع

يجب أن يكون المتقدم من الجنسية.

يكون من طلاب المرحلة المتوسطة أو المرحلة الثانوية.

يتم التقدم بين الأعمار (11 – 20 عام).

يقوم بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاصة بالمسابقة.

يجب أن يكون مسجلا في أحد المدارس الحكومية أو الأهلية بالمملكة.

كيف أسجل في الأولمبياد الوطني Mawhiba

يتم تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني لمسابقة موهبة. يجب قراءة كافة الشروط المعايير الخاصة بالمسابقة لضمان القبول. يقوم المشرف على المشروع بالتسجيل في المنصة. يبدا الطالب باختيار ايقونة “التسجيل” في آخر الصفحة من الأسفل. يتم تسجيل الدخول لحساب المستخدم برقم الهوية واسم المستخدم. يقوم بتسجيل كلمة المرور واختيار ايقونة “تذكرتي”. يتم توفير منصة تويتر للتواصل أو الاستعلام. يجب على الطالب طباعة مستند بالبيانات الخاصة بالتسجيل.