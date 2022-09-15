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عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد اجازة اليوم الوطني السعودي 1444 بالميلادي والهجري للقطاع العام والخاص، حيث تحتفل السعودي باليوم الوطني السعودي ال 92 تحت شعار “هي لنا دار” ويعود الاحتفال باليوم الوطني السعودي إلى المرسوم الملكي والذي قام الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بإصداره، حيث يعود اليوم الوطني السعودي لتأسيس السعودية خاصة وأنه اليوم الموافق لتوحيد المملكة العربية السعودية.

موعد اليوم الوطني السعودي

موعد اليوم الوطني السعودي بالميلادي: 23 سبتمبر 2022

موعد اليوم الوطني السعودي بالهجري: الجمعة 27 صفر 1444 هجريا .

مظاهر الإحتفال باليوم الوطني السعودي

يذكر أن الاحتفال باليوم الوطني السعودي يتم الإحتفال به من خلال الخطابات الشعبية ومن خلال عددا من الأنشطة وحفلات الاستقبال والأنشطة المختلفة في المدارس وكذلك القدرة على إعداد الطقوس والمواكب العظيمة والأمراء والملوك ووزراء الحكومة.

عروض اليوم الوطني السعودي

يذكر أن عروض اليوم الوطني السعودي تعد منوعة بشكل كبير من عددا من مراكز التسوق وخاصة من بنده وغيرها من المراكز التجارية المختلفة.

موعد اجازة اليوم الوطني السعودي في المدارس

حددت وزارة التعليم السعودية أجندة العام الدراسي من خلال:

اجازة اليوم الوطني السعودي يوم الأربعاء والخميس والموافق 25/2/1444 هجريا وكذلك 21/9/2022 هجريا.

تخفيضات اليوم الوطني السعودي 92

قامت عددا من المتاجر بإطلاق عروضا وخصومات بمناسبة اليوم الوطني السعودي وخاصة التابعة لسلاسل البيع الشهيرة في المملكة العربية السعودية من خلال إطلاق عروض والمتزامنة مع اليوم الوطني السعودي 92.

موعد نهاية الخصومات بمناسبة اليوم الوطني السعودي

مع إقبال الجماهير على الشراء في اليوم الوطني السعودي 92، من المرتقب نهاية التخفيضات يوم السبت والموافق 24 سبتمبر ميلاديا والموافق 28 صفر 1444 هجريا.

حفلات اليوم الوطني السعودي

يذكر أن هيئة الترفيه تضم عددا من الحفلات الترفيهية في اليوم الوطني السعودي وخاصة المرتبطة بحفلات ماجد المهندس في القصيم في مدينة الملك عبد العزيز الرياضية والموافق أن تكون الخميس 22 سبتمبر.

من المنتظر أن تقام حفل خاص بمحمد عبده والمقرر لها في أبها على مسرح طلال المداح وذلك يوم السبت 24 سبتمبر وكذلك حفل لأنغام وأحمد سعد في جدة والتي تشرف عليها هيئة الترفيه السعودية.