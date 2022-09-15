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عمر شويل - جدة شروط تمويل قرض الاسرة للراغبين في الحصول على تمويل مالي وخاصة مستفيدي الضمان الاجتماعي أو الموظفين من فئات محدودي الدخل بالمملكة، ويقوم بنك التنمية الاجتماعية بتوفير فرص تمويلية مناسبة للمواطنين حسب عدد من الشروط التي يتم اتباعها لضمان الحصول على التمويل المالي وشروط السداد التي يقرها.

لماذا احصل على قرض الاسرة

تقوم المملكة عبر مؤسساتها المالية بتوفير الفرص المالية المناسبة لجميع فئات المواطنين، حيث تقوم عدد من البنوك الخاصة بالضمان الاجتماعي بتوفير قروض الضمان وفق شروط القرض المقررة، بينما يقوم بنك التنمية الاجتماعية بتوفير قرض للأسرة السعودية بشروط ميسرة وفق معايير القرض الذي يتم الموافقة عليه مسبقا، ويتم الحصول عليه للأسرة لسداد عدد من النفقات التي تكبدها الاسرة في ظل وجود ابناء وارتفاع الأسعار ونفقات الحياة.

شروط تمويل قرض الاسرة Ien.SDB بنك التنمية الاجتماعية تمول 100 ألف ريال

وتوفر العديد من الهيئات الخيرية والإنسانية سبل سداد القروض على المواطنين غير القادرين وفق الآلية المقررة لكل هيئة أو مؤسسة، وتكون ضمن المؤسسات الخيرية والإنسانية التي تسدد الديون: منصة إحسان عبر خدمة فرجت – الديوان الملكي السعودي – رجال الأعمال والأمراء حسب مؤسساتها الخيرية الخاصة.

تأسيس بنك التنمية الاجتماعية

تم تأسيس البنك في 1971 وسمي بنك التسليف براس مال 5 مليون ريال وكان يصرف قروض اجتماعية.

تسلم البنك برنامج القروض المهنية من عام 1983 وحتى 1993 برأس مال مليار ريال.

تم رفع رأس المال في 2006 لقيمة 6 مليار ريال.

في عام 2007 تم تغيير اسم البنك إلى البنك السعودي للتسليف والادخار ورفع مهام البنك لتكون: تسليف القروض للمنشآت الصغيرة والناشئة – يصبح البنك منسق لمكمل رعاية قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة – المساعدة في تشجيع التوفير والادخار.

شروط تمويل قرض الاسرة

يكون المتقدم بالقرض من الجنسية السعودية.

لا يزيد عمر المتقدم عن 70 عام.

يمكن للمرآة ربة الاسرة الحصول على قرض.

يكون الحد الأدنى للدخل الشهري 10 ألاف ريال ولا يزيد عنها، ويكون الدخل السنوي لا يزيد عن 120 ألف ريال.

يتم دفع القسط الأول بعد شهر من الحصول عليه.

يجب ألا يكون المقترض له قرض آخر من أحد البنوك الخارجية.

يتم تحضير ضمانات للقرض مثل أملاك عقارية يتوازى سعرها مع قيمة القرض.

إذا لم يتجاوز عمر الابن عن 24 عام يتم احتسابه ضن أفراد الاسرة ولا ينبغي له أن يكون متزوج أو موظف.

يجب تقديم الوثائق المطلوبة.

لماذا احصل على قرض الاسرة من بنك التنمية الاجتماعية

يكون مية الحصول على قرض الاسرة من بنك التنمية الاجتماعية أنه قرض يصل إلى 100 ألف ريال، تم زيادة قيمة التمويل من 60 ألف إلى 100 ألف ريال.

لا يتم الحصول على أي فوائد من القرض.

يكون السداد شهري على فترة تمتد حتى 5 ألاف ريال.

يتم الإعفاء من القرض في حال الوفاة أو العجز الكلي لصاحب القرض.

بالخطوات كيف أحصل على قرض تمويلي من بنك التنمية الاجتماعية إلكترونيا

يتم الدخول على رابط المنصة الوطنية الموحدة نفاذ الخاصة ببنك التنمية الاجتماعية. يقوم المستخدم بتسجيل الدخول بالبيانات الشخصية والرقم السري. يتم التقدم بالقروض وإرفاق الوثائق. من الممكن حجز موعد في البنك إلكترونيا عبر المنصة نفسها. ارقام خدمة عملاء بنك التنمية الاجتماعية على الرقم 920008002. كما وفر لعملائه الاتصال بخدمة “أمر” التي يقدمها البنك أيضًا على الرقم 199099.

أنواع قروض الاسرة المقدمة

تمويل الترميم.

قروض الاسرة.

تمويل كنف.

قروض الزواج.

التمويلات الاجتماعية.

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