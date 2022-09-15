نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اليوم الوطني 92 جوالات الحديثة والقابلة للطي تخفيضات اليوم الوطني على آيفون وسامسونج وشاومي واونر كاش وبالتقسيط في المقال التالي

عمر شويل - جدة وتستمر عمليات البحث عن عروض اليوم الوطني 92 الجوالات وغيرها من قبل المواطنين والمقيمين في المملكة السعودية فيعد ذلك اليوم من المناسبات المهمة في السعودية ولذلك تقوم كافة الشركات المعروفة والمتاجر والمعارض بتقديم خصومات وتخفيضات على منتجاتها المختلفة وذلك في إطار احتفالات وفعالية اليوم الوطني السعودي رقم 92، وهذا السياق نستعرض مع زوار موقعنا ثقفني عروض اليوم الوطني جوالات الذكية الحديثة سواء على الآيفون أو السامسونج أو الشاومي وغيرها من الماركات الرائدة.

عروض اليوم الوطني 92 جوالات

ومن أهم وأقوى عروض الجوالات لليوم الوطني 92 على الجوالات في المواقع الإلكترونية المختصة في بيع السلع والأجهزة والمنتجات وتصل نسبة الخصومات المميزة قرابة 50 % أو أكثر وذلك بمناسبة عروض اليوم الوطني.

وتوفر كل من شركة أبل، سامسونج، هواري، شالومي أوبو عروض هائلة على أجهزة الهواتف واليكم أفضل عروض اليوم الوطني 92 جوالات .

من خلال متجر أمازون الاستفادة من عروض اليوم الوطني من أمازون على الجوالات الآيفون بتخفيض قد يتجاوز 26 % وتضمنت التخفيضات على الموديلات التالية:

شراء هاتف إيفون 12 سعة 128 جيجا وهو يدعم الجيل الخامس ومتوفر الهاتف بثلاثة ألوان رائعة وهما الأرجواني والأحمر والرمادي بسعر 2900 ريال سعودي بدلا من 4049 ريالا سعودي وذلك للكاش وللتقسيط على فترة سداد 12 شهرا ودون فوائد.



كما تشمل عروض اليوم الوطني للجوالات هاتف سامسونج جالاكسي زد فليب 3 قابل للطي بشريحتين مع ميزة الجيل الخامس مع سعة تخزين 256 جيجابايت وذاكرة عشوائي 8 جيجا بايت، ومتوفر الهاتف الذكي بعدة ألوان رائعة وتصل تخفيضات الجهاز بنسبة 20 % مع اقتراب موعد اليوم الوطني، وتصل أسعار الهاتف بالوقت الحالي نحو 3600 ريال سعودي، وبالنسبة للتقسيط لمدة 12 شهر دون دفع رسوم وذلك لعملاء أحد البنوك المختارة.



بينما تستحوذ العروض المميزة في إطار عروض اليوم الوطني 92 على الجولات لجوال شاومي بوكو إكس 3 برو وهو من الجوالات الذكية التي اثني عليها مستخدميه بالأسواق ويرجع ذلك لمواصفات الجهاز العالية، ويأتي الجهاز بسعة 128و 256 جيجا بايت.



كما توفر العروض لك هواتف أونر بتخفيضات قد تتجاوز 10 % ضمن عروض اليوم الوطني 92 الجوالات، والهاتف يأتي بذاكرة داخلية بسعة 256 جيجا بايت وبذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت ويدعم اتصال 5جي، ومتوفر الهاتف بالعديد من الألوان منها الأخضر الزمردي والأسود ميد نايت، والسعر الحالي 1930 ريال سعودي، ومع اقتراب اليوم الوطني من يتوقع أن تهبط الأسعار أكثر.