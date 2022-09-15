نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي : موعد صرف المساعدة المقطوعة السعودية 1444هـ برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة المساعدة المقطوعة هي أحد برامج الضمان الاجتماعي السعودي، التي تقدم الدعم المالي للأسر السعودية الفقيرة، والأسر محدودة الدخل، ولا يستطيعون تلبية احتياجاتهم اليومية، ونجد أن أكثر المستفيدين من المساعدات المقطوعة، الأسر السعودية أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، ويتم اختيار الأشخاص من خلال عمل دراسة حالة للمتقدمين، فيتم اختيار المواطنين الأكثر احتياجاً لهذه الإعانات المقطوعة، ويتم الاختيار بكل موضوعية وشفافية، دون أي تحيز لأحد، ويتم الاختيار حسب أسبقية التقديم، وسوف نقوم من خلال موقع ثقفني بشرح شروط الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي، ويستطيع أي فرد التسجيل والاستعلام من خلال موقع وزارة الموارد البشرية السعودية.

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، أنه لا يوجد موعد معين لصرف المساعدات المقطوعة، وجاء هذا البيان للرد على استفسار أحد المواطنين عن موعد الصرف، وناشد من خلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر الوزارة بصرف المقطوعة للحالات الأكثر احتياجاً من الأرامل والمطلقات الذين ينتظرون صرفها منذ سنين، لإعانتهم على تلبية احتياجاتهم الضرورية، كما قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بالرد على استفسار أحد المواطنين السعوديين عن حقيقة إلغاء المساعدة المقطوعة، وقالت أن المساعدات المقطوعة لم يتم إلغائها ولكن الوزارة تقوم بعمل بعض التعديلات على البرنامج حتى يصل الدعم لمستحقيه الحقيقيين من المواطنين، كما قالت الوزارة أن إيداع مقطوعة الضمان الاجتماعي يتم من خلال مرسوم ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

رابط الحصول على المساعدة المقطوعة من الضمان الاجتماعي

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بإنشاء رابط للحصول على المساعدات المقطوعة، وكان الهدف من إنشائه هو مساعدة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم في الذهاب إلى مكاتب الضمان الاجتماعي، المنتشرة في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، وبعد قيام المواطنين بتسجيل بياناتهم من خلال الرابط الذي خصصته الوزارة، يقوم الضمان الاجتماعي بدراسة كل الحالات المتقدمة لاختيار الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط، واختيار الحالات الأكثر احتياجاً لهذه الإعانات، ويستطيع كل مواطن سعودي التقديم من خلال رابط المساعدة المقطوعة.

شروط التقديم على مقطوعة الضمان الاجتماعي

قام الضمان الاجتماعي السعودي بتحديد شروط الحصول على المساعدة المقطوعة وهى كما يلي:-

أن يكون الشخص المتقدم للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي سعودي الجنسية. يستثنى من شرط الجنسية السعودية المتزوجة من غير سعودي، وأبناء الزوجة السعودية المتزوجة من غير سعودي. يجب أن يكون المواطن المتقدم للحصول على المساعدات المقطوعة من أصحاب الدخل المحدود. أن يكون المتقدم من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، أو كبار السن الغير قادرين على العمل. الأرامل ويعولون أطفال وليس لديهم دخل شهري ثابت، والمطلقات وليس لديهم مصدر رزق، والمهجورات. لا يكون المتقدم للحصول على الإعانات من أصحاب العقارات أو الأراضي الزراعية أو لديه سجل تجاري. لا يقل عمر الشخص المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة عن 35 عاماً، أثناء التقديم للحصول على مقطوعة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. تصرف مساعدة الضمان الاجتماعي مرة كل عام، لأصحاب المعاشات الضمانية. يجب مرور عام على تاريخ الصرف، وعدم وجود أي دخل أخر ثابت لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي. تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بصرف المساعدات المقطوعة مرة كل عامين، لمستفيدي الضمان الاجتماعي، إذا كان المتقدم للحصول على الإعانات المقطوعة، يتقاضى راتب أخر غير معاش الضمان، حيث يتم وضع المتقدمين على قوائم الانتظار لحين موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي، ويتم إيداع المبالغ المالية المستحقة للمستفيدين في الحسابات البنكية الخاصة بهم مباشرة. يتم حساب قيمة المساعدات المقطوعة بالمملكة العربية السعودية، بعد تحديد عدد أفراد الأسرة، والدخل الشهري الذي يحصل عليه المتقدم، وتحدد قيمتها بعد تقسيم الدخل الشهري للمواطن الذي يرغب في الحصول عليها على عدد أفراد الأسرة، والحد الأقصى لقيمة المساعدة المقطوعة الذي يستطيع أي مواطن تتوفر فيه الشروط الحصول عليه 30 ألف ريال سعودي. الحد الأدنى للمساعدات السعودية المقطوعة 10400 ريال سعودي. يتم صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي للموظف السعودي الأعزب الذي لا يزيد دخله الشهري عن ثلاثة آلاف ريال سعودي. تصرف للمواطن السعودي المتزوج ويعول أسرة بحيث لا يزيد دخله الشهري عن 8670 ريال سعودي. يتم صرف المساعدات المقطوعة حسب أولوية التقديم عليها، حيث يتم وضع المتقدمين على قوائم الانتظار لحين موعد صرفها.

الأوراق المطلوبة للحصول المساعدة المقطوعة

قالت وزارة الموارد البشرية السعودية أنه يجب أن تتوفر المستندات الأوراق المطلوبة للحصول على الإعانات المقطوعة وهى كما يأتي:-

أن يحضر المتقدم صورة من الهوية الوطنية، والسجل الأسري للمتزوجين.

يجب أن يحضر الشخص الذي يرغب في الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي، ما يثبت أن السكن الذي يقيم فيه يقع في نطاق مكتب الضمان الاجتماعي.

أن يحضر المتقدم صورة من عقد الإيجار أو الملكية أو إيصال كهرباء.

أن يحضر ما يثبت قيمة الدخل الشهري إذا كان موجود.

الفئات التي تستحق المساعدات المقطوعة السعودية

هناك بعض الفئات التي تستحق الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي وهى كما يأتي:-

أصحاب العجز سواء كان عجز كلي أو جزئي من غير القادرين على العمل. المواطنين السعوديين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي. المطلقات وليس لهن دخل شهري يعينهم على تلبية احتياجاتهم الضرورية. المهجورات اللاتي ليس لديهن دخل شهري ولا يعرفون مكان الزوج. الأرملة التي توفي زوجها وتعول أطفال وليس لديهم دخل شهري يتعايشون منه، أو أملاك وعقارات. كبار السن من المواطنين السعوديين الغير قادرين على ممارسة أي مهنة تساعدهم على تلبية متطلباتهم اليومية. المواطنين السعوديين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي السعودي، وليس لديهم أي دخل شهري أخر ثابت يساعدهم على تحسين أوضاعهم المعيشية والاقتصادية.

قال الأستاذ إبراهيم بن يوسف المبارك، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الضمان الاجتماعي، قام بإيداع قيمة المعاشات الضمانية لشهر محرم 1444هـ، في حسابات المواطنين البنكية، وتضمنت هذه المبالغ الدعم الخاص بالبرامج المساندة.

خطوات الاعتراض على عدم صرف المساعدة المقطوعة السعودية

يستطيع أي مواطن سعودي متقدم للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي الاعتراض على عدم الصرف من خلال الخطوات الصحيحة وهى كما يلي:-