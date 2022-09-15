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عمر شويل - جدة الحد المانع للضمان الاجتماعي للمتقاعدين .. أعلنت وزارة الموارد البشرية وكذلك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية في بيان لها الرد على كامل تساؤلات المواطنين السعوديين فيما يخص التعديلات الأخيرة في الضمان الاجتماعي المطور والحد المانع وقيمته لكل فئة وكذلك عدد الأفراد وموعد الصرف الخاص بالضمان الاجتماعي ووفقًا لبيانها فإن حد الاستحقاق الخاص بالمعاش الاجتماعي الذي يمنع من الصرف لن يتم دعمه وبهذا يعني أنه لن يتم تحديده من قبل الوزارة وقد وضحت وزارة الموارد البشرية أنها بصدد سن مرسوم جديد بشأن الحد الأقصى الذي يمنح المواطنين من الحصول على الضمان الاجتماعي المطور ودعمه لكي يصل الدعم إلى المستحقين من أجل التدقيق في الأسر التي تحتاج إلى مساعدات تأمينية من غيرهم والحد المانع كالتالي: –

الحد المانع للضمان الاجتماعي للمتقاعدين

الحد المانع للأسرة التي عدد أفرادا شخص واحد يصل إلى 2000 ريال.

بينما الحد المانع للأسرة التي عدد أفرادها شخصين يصل حتى 2570 ريال .

ومبلغ 3140ريال سعودي هو حد مانع للأسرة المتكونة من ثلاثة.

بينما الأسرة المكونة من 4 أشخاص، 3710 ريال.

والحد الخاصة بعائلة عددة أفرادها 5 أشخاص 4280 ريال.

والأسرة بوجود 6 أفراد بها ، فإن الحد الأعلى هو 4840 ريالًا.

بينما الحد المانع هو 5420 ريال بالنسبة لعائلة عدد أفرادها وصل لـ 7 أشخاص.

أما الأسرة المكونة من 8 أفراد فالحد المانع بالنسبة لها هو 6000 ريال.

بينما نفس الحد للأسرة المكونة من 9 أفراد، 6560 ريال.

أما العائلة التي عدد أفرادها 10 أفراد، 7120 ريال.

والـ 12 شخصًا في أسرة واحدة ، حدهم الأعلى هو 8260 ريال.

الحد الأقصى للأسرة المكونة من 13 هو 8820 ريال.

والأسرة مكونة من 14 فردًا الحد هو 9400 ريال.

وبالنسبة لخطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور فقد وضحت وزارة الموارد البشرية.

السعودية والتنمية الاجتماعية الإجراءات الخاصة بتسجيل الفرد في البرنامج الدعمي.

وهو عن طريق تسجيل دخولك في الموقع الرسمي للضمان الاجتماعي المطور .

واكتب كافة التفاصيل والبيانات والمعلومات الخاصة بك .

واضغط فوق كلمة تسجيل جديد وبعدها قم بكتاب تاريخ الميلاد والرقم الخاص بك والتعريفي .

وقم بعلم كلمة مرور ورمز تأكيد ووافق على الشروط.

واضغط على تسجيل سيقودك الموقع إلى صفحة تخص المعلومات المطلوبة منك.

اكتبها جميعها بشكل جيد واضغط على ارسال البيانات.