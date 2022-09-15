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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في سكني للمطلقات السعودية .. يبحث ويتسائل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن التفاصيل الخاصة بطرق وكيفية وخطوات التسجيل في برنامج سكني الدعمي بالنسبة للمطلقات داخل المملكة العربية السعودية والجدير بالذكر أن برنامج سكني من أحد الأنظمة للحكومة السعودية من أجل توفير التوعية ومد الدعم للأفراد الغير مالكين للمنازل فيمكن لهم الحصول على منزل من هذا البرنامج وكذلك المرأة المطلقة والتي جنسيتها سعودية أن تقدم في هذا البرنامج لكن دعونا نشرح كل ما يخص طريقة التسجيل والمعلومات اللازمة عن هذا البرنامج في السطور التالية.

طريقة التسجيل في سكني للمطلقات

وبالنسبة لطريقة التسجيل التي فرضتها وشرحتها إدارة برنامج سكني التابع لحكومة خادم الحرمين.

الشريفين للمطلقات في المملكة العربية السعودية هو كالتالي:- قم بفتح الموقع الإلكتروني.

الرسمي الخاص بدعم سكني وبعدها قم بالدخول إلى الصفحة التالية .

وسجل البيانات الخاصة بالفرد وكذلك العائلة وبطاقة الهوية الشخصية.

وبعدها سيظهر نموذج تقوم بملئ البيانات التي تحتوي عليه والمطلوبة منك بالكامل.

كرقم الهاتف والرقم الوطني الخاص بالهوية وتاريخ الميلاد وسيظهر التسجيل الخاص بك للدخول .

برقم المعرف وكذلك كلمة المرور بعد انتهاءك من كتابة البيانات والمعلومات المطلوبة.

لابد من التأكد من صحتها قبل الضغط على كلمة ارسال .

وبعد أن تتأكد منها ستقوم بالضغط على تسجيل ويتم الرد عليك .

بعدها من مسؤولي البرنامج الدعمي سكني في وقت قليل جدًا.

وبالنسبة للشروط الواجب توافرها في المطلقات أو النساء بشكل عام من أجل الحصول على الدعم.

اللازم من برنامج سكني السعودي الذي أطلقته حكومة خادم الحرمين الشريفين.

لدعم الغير مالكين للمساكن والمنازل هي أن تكون المطلقة تعول أطفالها بدءًا من طفل واحد فأكثر.

وبعدها وأن يكون العمر الخاص بطفل واحد من أبناء المطلقة لم يصل إلى 25 عام .

ويكون قد مر على طلاقها قبل التسجيل في هذا البرنامج عامين أو أكثر.

البرنامج الخاص بدعم سكني هو أحد برامج الدعم الممنوحة من قبل الحكومة السعودية لفئات الإسكان.

بشروط معينة من أجل تحقيق المساواة وكذلك العدالة الاجتماعية في المجتمع السعودي.

والتي تمنح للجميع حقوق السكن وتوفر مسكن قيمة بسيطة دون الحاجة لقروض عقارية.

مبالغ فيها وتجعل الفرد يتعثر في السداد ويوفر هذا البرنامج منح الأسرة منزل أو سكن خاص.

بها دون الحاجة لتأجير المنازل والتنقل من بلدة لأخرى.