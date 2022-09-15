نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى عروض اليوم الوطني السعودي وخصومات تصل 70% لعام 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستعد المملكة العربية السعودية بالاحتفال بالعيد الوطني 92 لعام 2022، ففي 23 من شهر سبتمبر من كل عام تقيم المملكة مراسم إحتفالية بتوحيد مملكَتِها، وتتنوع مظاهر الاحتفال مابين ترديد الأناشيد الوطنية، وإذاعة الأفلام الوثائقية التي تعبر عن تاريخ المملكة، وكذلك تتنافس أضخم المتاجر في تقديم افضل مالديها من عروض وخصومات علي مختلف السلع كالأجهزة الكهربائية وأيضاً الإلكترونية، والسلع التمونية ومستلزمات المنزل و مستحضرات التجميل وخلافه ويعتبر اليوم الوطني عطلة رسمية لموظفي القطاعين العام والخاص، بينما تبدأ إجازة طلاب المدارس والجامعات، من يوم الواحد والعشرين من سبتمبر،على أن يتم استأنف العمل بالمؤسسات التعليمية وقطاعات العمل يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من سبتمبر الحالي.

عروض اليوم الوطني 92

يستغل الكثيرُ من سكان المملكة عروض وخصومات الاحتفال بالعيد الوطني ، والقيام بشراء ما يناسبها من سلع مخفضة السعر، فعلى سبيل المثال قدمت شركة أمازون السعودية كود الخصم الذي يقدر بخصم قيمته 35% على أغلب المنتجات، ومن الناحية الأخرى قدمت شركة نون كود الخصم بقيمة قدرها 20% على جميع الهواتف المُتنقلة.

عروض لابوشيه لليوم الوطني 92

لقد عبر لابوشيه عن مظاهر احتفاله بالعيد الوطني من خلال تغريدة عبر الموقع التواصل تويتر، مقدماَ خصومات تصل إلى 60% على جميع منتجاته من المخبوزات الظازجة وألذ أنوع الشكولاتة، ويحق لكل عميل الحصول على قطعة واحدة من كل صنف يشمل الخصم ، ويبدأ العرض من أمس الأربعاء الموافق الرابع عشر من سبتمبر الجاري ويستمر حتي يوم التاسع عشر من نفس الشهر.

اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية 2022

يتبادل السعوديين بطاقات التهنية باليوم الوطني تحت شعار “هي لنا دار”، ويعد تاريخ 23 من سبتمبر، تاريخ موثق لقرار الملك عبد العزيز آل سعود بتوحيد أراضي المملكة عام 1932، وتبديل أسمها من مملكة الحجاز ونجد إلى المملكة العربية السعودية، وسوف يقام عدد من الحفلات في اليوم الوطني منها :