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عمر شويل - جدة عروض البيك باليوم الوطني السعودي 92 .. ينتظر الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية موسم العروض الخاص باليوم الوطني السعودي والذكرى السنوية لهذا اليوم بشكل سنوي من أجل أن يقوموا بالاستفادة من الخصومات وكذلك من العروض والتخفيضات الكبرى التي تقوم بها كبرى الشركات والمطاعم والمتاجر وكذلك المواقع الإلكترونية والبنوك وغيرها من المؤسسات داخل المملكة العربية السعودية احتفالًا باليوم الوطني وجذب المواطنين الذين ينتظرون هذه العروض بشكل دائم والجدير بالذكر أن اليوم الوطني السعودي هو اليوم الذي تم جمع فيه وتوحيد مملكتي نجد والحجاز تحت مسمى واحد وتحت راية خضراء واحدة للبلاد والتي قام بها الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وفي عام 2005 أعلنت حكومة خادم الحرمين الشريفين رسميًا منح هذا اليوم المقدس والتاريخي للسعودية إجازة رسمية مدفوعة الأجر ومستحقة لكل القطاعات في المملكة .

عروض البيك باليوم الوطني السعودي

وقبيل أيام من اليوم الوطني السعودي والاحتفال به تزداد معدلات البحث على مواقع البحثية .

على الإنترنت داخل المملكة العربية السعودية عن ما يخص العروض والخصومات .

وكذلك التخفيضات التي تتم في هذه المناسبة للاستفادة منها .

ومن ضمن العروض قدمت سلسلة مطاعم البيك الأشهر في المملكة العربية السعودية بعض العروض.

وذلك في ذكرى اليوم الوطني السعودي الـ 92 وذلك عبر الحساب الخاص والرسمي لها .

على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيس بوك، عن بعض التخفيضات على أسعار الوجبات .

ووضحت سلسلة المطاعم البيك عن تخفيضات بهذه المناسبة قد تصل إلى 50% .

والجدير بالذكر أن الوجبات الخاصة بمطعم البيك والساندويتشات لها مذاق خاص وتتميز بالنكهة الطيبة.

وشرح الحساب الرسمي لسلسلة مطاعم البيك في المملكة العربية السعودية .

أن هذه التخفيضات تشمل جميع الوجبات المفضلة لدي العملاء .

والتي يتم زيادة الطلب عليها بشكل يومي .

ونوضح في هذه السطور التخفيضات التي تتم على الوجبات بمناسبة اليوم الوطني السعودي

فمثلًا البيج بيك بسعر 10.5 ريال سعودي أما عن وجبة البيرجر فليله دجاج بـ 5 ريال سعودي.

ويمكن إضافة البطاطس الوجبة 10 ريال سعودي .

أما لمحبي سناك البيك فالعرض هو 5 قطع دجاج مع الصلصة بسعر 5 ريال سعودي .

والوجبة الخاصة بالدجاج العادي 15 ريال سعودي .