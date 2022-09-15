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عمر شويل - جدة إعادة تسجيل حساب المواطن بعد الحذف .. يتسائل الكثير من المواطنون في المملكة العربية السعودية عن برنامج حساب المواطن ويطرحون الأسئلة بشكل مستمر ودائم على مواقع البحث على الإنترنت برغم أن وزارة الموارد البشرية السعودية وكذلك التنمية الاجتماعية التي يتبعها البرنامج قد وضحت كل تلك التساؤلات والتفاصيل وردت عليها جميعها في وقت سابق .

ويستفسر الأفراد حول ما إذا تم حذب المواطن أو الأسرة من برنامج حساب المواطن الدعمي فكيف يمكنه أن يسجل نفس المواطن من جديد داخل الحساب كل ما عليك فعله هو قراءة هذه السطور القليلة القادمة والتي توضح هذه الخطوات وكل ما يخص هذا البرنامج والإجراءات والطريقة والخطوات اللازمة من أجل أن تسجل في البرنامج وكذلك الشروط المطلوبة في الفرد من أجل تسجيله وقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية هذا البرنامج لتقديم الدعم للمواطنين وكذلك رفع المستوى المعيشي للفرد من أجل توفير الحياة الكريمة لكل المواطنين.

إعادة تسجيل حساب المواطن بعد الحذف

وقد وضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية إمكانية الفرد إعادة التسجيل.

في البرنامج رغم حذفه من قبل إدارة الفحص الخاصة بالبرنامج لكن ينبغي عليك .

أن تقوم بالتأكد من المعلومات وتجهيزها أثناء كتابة طلب الحصول على دعم حساب المواطن.

وذلك من أجل إصدار الأهلية من أجل فحص المعلومات المقدمة في الطلب.

والاستمارة الخاصة بالتسجيل وبعدها يتم الرد على الفرد برسالة نصية على الهاتف المحمول.

توضح فيها كل التفاصيل الخاصة بالطلب خطوات إعادة التسجيل.

يجب أن يضغط الفرد في الموقع الرسمي الخاص بحساب المواطن على كلمة تسجيل جديد للمستفيدين.

وبعدها يقوم بكتابة كافة المعلومات في الصفحة الجديدة التي تظهر أمام الفرد.

وبعدها يقوم بتسجيل البيانات الموجودة كما ظهرت مع الحرص على إدلاء المعلومات الصحيحة.

والأكيد وبعدها يقوم الفرد بتقديم الطلب الخاص به.

وبالنسبة للشروط الخاصة بالاستحقاق فقد وضحت الحسابات الخاصة بحساب المواطن.

شروط أن يكون الفرد الذي يريد التسجيل في الحساب مواطن سعودي ويقيم على أرض المملكة .

وكذلك أن البيانات تكون متوافقة مع الرسمية دون الحاجة للتدليس.