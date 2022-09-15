نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات وعروض جرير اليوم الوطني 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات وعروض جرير اليوم الوطني 2022 .. يتسائل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن العروض والتخفيضات وكذلك الخصومات التي تعلنها كبرى الشركات التجارية والسلاسل الكبرى في المناسبات الكبيرة والمواسم الشهيرة في المملكة العربية السعودية فتتنافس المحال والمتاجر في نسب الخصومات والعروض التي تقدم على المنتجات والمبيعات لديها من أجل جذب العملاء وزيادة الانتباه ولفتها لديهم من أجل حصولهم على المنتجات التي يريدونها بسعر مخفض وهذا ما يقوم به الكثير من المواطنين في المملكة حيث ينتظرون مواسم التخفيضات من أجل شراء السلع الكثيرة وكذلك المنتجات والهواتف والأجهزة الكهربائية وكذلك السيارات ونعرض لكم ما قدمته شركة جرير من أجل تخفيضات يوم السعودية الوطني.

تخفيضات وعروض جرير اليوم الوطني 2022

نبدأ بالعروض التي خصصها جرير في اليوم الوطني على الأجهزة المحمولة وكذلك اللابتوب والجوالات الذكية والتابلت وغيرها من الأجهزة .

فمن أشهرها أنها تقوم في هذه المناسبة بعمل خصومات وعروض كبيرة جدًا.

بنسبة خصم قد تصل إلى 50%على أجهزة هواوي بي 50 برو فقط.

وكذلك تقوم بعمل خصومات على إجمالي الأجهزة المحمولة والخاصة بسامسونج جالكي z فولد 3 قد تصل إلى 16 % .

أما بالنسبة لأجهزو هواوي بي 50 بوكيت فتقوم جرير بعمل عروض عليها بخصومات 24 % .

أما بالنسبة للأجهزة المنزلية فقد خصصت جرير خصومات كبيرة على الأجهزة قد تصل إلى 50 % .

وبالنسبة لجهاز جي بي سي فيوجن فقد عرضته جرير بخصم 50% فأصبح سعره من 6 آلاف ريال.

إلى 3 آلاف ريال بعد الخصم .

بينما ماكينة النسكافيه جوتشي دولتشي فسعرها بعد الخصم حوالي 409 ريال سعودي .

وقبل الخصم 749 ريال سعودي بخصم يصل إلى 45%.

إبسون ايكوتانك قد نالت على خصم جيد جدًا وهو 15 % فأصبح سعره من 76 ريال سعودي.

بعد خصم جرير 66 ريال سعودي .

وبالنسبة للخصومات الخاصة باليوم الوطني السعودي في ذكراه الـ 92 فهي خصومات كبيرة .

تشمل الأجهزة المنزلية وكذلك الجوالات المحمولة والأجهزة الذكية .

بخصومات تبدأ من 15 % وقد تصل إلى 50 % في بعض المنتجات والأقسام .

شاشة lg من جرير بسعر 3 آلاف ريال سعودي بعدما كانت قبل الخصم 5.599 ريال سعودي.

بدقة عالية 4k الترا اتش دي وباللون الأسود بخصم كبير جدًا يصل إلى 41 %.