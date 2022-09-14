نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض رحلات الطيران في الخطوط السعودية للطيران باليوم الوطني السعودي 92 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الطيران السعودي باليوم الوطني، مع قرب موعد اليوم الوطني السعودي تقوم الخطوط السعودية للطيران بالإعلان عن عروضها المميزة لتلك المناسبة العظيمة وتلك العروض تكتسح كافة عروض شركات الطيران الأخرى كما اعتدنا دائمًا من الخطوط السعودية للطيران، حيث قد نظمت عدة رحلات للمقيمين والمواطنين من داخل وخارج السعودية من أجل قضاء وقت أفضل باليوم الوطني السعودي مع الأسرة والأصدقاء، إليكم عروض اليوم الوطني بالخطوط السعودية للطيران فيما يلي.

عروض الخطوط السعودية باليوم الوطني السعودي 92

تعتبر عروض الخطوط السعودية للطيران من أفضل الرحلات والعروض المقدمة للعملاء في مناسبة اليوم الوطني السعودية حيث تم تنظيم رحلات إلى عدة دول مختلفة لا سيما الدول الأجنبية لتجربة جديدة لا مثيل لها لجميع العملاء وتتمثل هذه العروض في:

من المدينة المنورة إلى جدة ذهابًا وإيابًا سعر التذكرة 446 ر.س.

ومن الرياض حتى أبها ذهابًا وإيابًا سعر التذكرة 642 ر.س.

من جدة إلى الدمام أو من الدمام إلى جدة سعر التذكرة 817 ر.س.

من الدمام حتى المدينة المنورة التذكرة قيمتها شاملة الضريبة وهو 1172 ر.س.

رحلات الخطوط السعودية باليوم الوطني 92

وهناك عروض أخرى على مجموعة من رحلات شركة الخطوط السعودية للطيران للعملاء وهي رحلات إلى خارج السعودية وهي:

من جدة إلى القاهرة قيمة التذكرة 1631 ر.س.

رحلة من جدة حتى دبي الذهاب والإياب سعرها 982 ر.س.

الذهاب والإياب من الرياض حتى القاهرة سعر الرحلة 2061 ر.س.

ورحلات الرياض حتى اسطنبول الذهاب والإياب سعرها 1965 ر.س.

ومن الرياض حتى بانكوك الذهاب والإياب أيضًا قيمة التذكرة 3838 ر.س.

مع العلم أن قيمة التذاكر السابقة هي القيمة التي تبدء عندها اسعار التذاكر وقد تقابل بعض الزيادة عند إضافة بعض الخدمات على الرحلة أو التذكرة المحجوزة، وهذا بعد خصم حوالي أربعين بالمائة من قيمة التذاكر للرحلات الداخلية والخارجية للعملاء بمناسبة اليوم الوطني السعودي وقيمة 40% تحدد حسب الوجهة والرحلة المختارة من قبل العميل بالإضافة إلى موعد حجز التذكرة وبذلك تصبح عروض الخطوط السعودية للطيران باليوم الوطني السعودي واحدة من أفضل عروض شركات الطيران الأخرى بالمملكة في هذه المناسبة التي يفتخر بها كل المواطنين السعوديين.