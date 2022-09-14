نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاعفاء من قروض بنك التسليف 1444 بالتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد رابط تقديم طلب إعفاء من قروض بنك التسليف 1444 أحد الأشياء التي يبحث عنها المواطنون الذين يسعون للحصول على قروض من بنك التسليف السعودي حيث يتقدم العديد من متلقي القروض بطلب إعفاء من القروض المصرفية التي حصلوا عليها، وهذه الخطوة هي جهد كبير من قبل وزارة المالية السعودية بالتعاون مع وزارة العمل.

الإعفاء من قروض بنك التسليف

يمكن للعملاء الذين يحصلون على قروض من بنوك الائتمان التقدم بطلب للحصول على إعفاء باتباع الخطوات التالية:

اتصل بأقرب فرع من فروع بنك الائتمان ذي الصلة بمحل إقامة العميل.

يجب على العملاء تقديم نسخة من بطاقة الأحوال الشخصية سارية المفعول.

أظهر بطاقة العائلة التي تسرد جميع أفراد عائلة العميل.

للعملاء لتقديم نسخ من تقاريرهم الطبية.

لوصف الوضع المالي الحالي الذي دفع العميل إلى تقديم بيان مفصل وشامل للمعلومات المالية والتقدم بطلب للحصول على تنازل.

يتم رفع الطلبات المقدمة من خلال خدمة العملاء.

يتم البحث في التطبيق من قبل وزارة المالية ووزارة التنمية الاجتماعية.

جميع البيانات الشخصية التي أكملها العميل: رقم تعريف المقترض، واسم المقترض في الربع، ورقم المستند، والمصدر والتاريخ، وتوافر الشريك، ورقم تعريف مقدم الطلب.

شروط الإعفاء من السداد للقروض المصرفية

هناك عدد من الشروط التي وضعها البنك المُقرض والتي يجب استيفاؤها من أجل إعفاء العميل الذي يتلقى القرض من دفع الرسوم المستحقة هذه الشروط هي:

يجب أن يكون المستفيدون من القروض المالية من البنوك الممولة من مواطني المملكة العربية السعودية.

أن يكون لدى العميل الذي يرغب في التقدم بطلب للحصول على تنازل جميع الأوراق والمستندات اللازمة للموافقة على الطلب.

لا يتعين على العملاء التقدم بطلب للحصول على قرض من بنك آخر في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يثبت العملاء بشهادة طبية أنهم غير قادرين على دفع أقساط التأمين بسبب حالتهم الصحية.

أن تكون جميع المعاملات المصرفية السابقة للعميل مع بنوك الائتمان موثوقة ومنتظمة.

استعلام عن اعفاء التسليف وزارة المالية

يمكن للعملاء الذين حصلوا على قروض بنكية ائتمانية التعرف على طلبات الإعفاء التي قدموها من خلال وزارة المالية في المملكة العربية السعودية. يتم ذلك باتباع الخطوات أدناه:-

انتقل إلى الموقع الرسمي للبوابة الإلكترونية الموحدة لوزارة المالية.

تحديد قوائم استبعاد البنوك.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول إلى البوابة.

إذا كان صحيحًا، يرجى تقديم رقم بطاقة حالة العميل الخاصة بك.

الرجاء إدخال تاريخ ميلادك الكامل.

انقر فوق زر البحث.

فيما يلي تفاصيل طلب الإفراج: