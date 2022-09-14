بدون شرط إيداع أول قسط أستلم تمويلك نقدى بدون كفيل ولا تحويل الراتب

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عمر شويل - جدة بدون شرط إيداع أول قسط أستلم تمويلك نقدى، تمويل شخصي فورى وسريع لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن ولا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم ، بالإضافة إلى المبالغ المالية الكبيرة التى يمكن أن يحصل عليها العميل من خلال هذا المنتج ، حيث جاء هذا التمويل كواحد من أهم المنتجات التمويلية الميسرة المتاحة للعملاء في المملكة العربية السعودية.
تمويلك نقدى فورى بدون كفيل وبدون تحويل الراتب
أستلم تمويلك فورى بدون ضامن أو كفيل وبدون تحويل الراتب وبدون شرط إيداع أول قسط من الأقساط التمويلية المستحقة ، حيث جاء هذا المنتج التمويلي كواحد من أهم الحلول التمويلية التي توفرها شركة النايفات للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث تقدم الشركة من خلال هذا المنتج مبالغ مالية كبيرة والتى يمكن سدادها من خلال خيارات للسداد عديدة ومتنوعة تتناسب مع الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب وتتلائم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى في المملكة.
ما هى المزايا التي يمكن أن يحصل عليها العميل من خلال التمويل الشخصي من شركة النايفات للتمويل ؟
- وفرت شركة النايفات للتمويل منتج القرض الشخصي بهدف خدمة احتياجات ومتطلبات العملاء المالية والشرائية في المملكة العربية السعودية.
- تمويل شركة النايفات تم تصميمه بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.
- هذا المنتج التمويلي متاح بمبالغ مالية تبدأ قيمتها من 10000 ريال سعودي وتصل حتي 295 ألف ريال سعودي.
- الشخص المتقدم بالطلب لا يحتاج إلى تحويل راتبه الشهري للاستفادة من التمويل الشخصي من شركة النايفات للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة.
- 95 ألف ريال سعودي هو الحد الأقصى لمبلغ التمويل والذي يمكن أن يحصل عليه العميل من شركة النايفات للتمويل بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.
- لا يشترط أن يقوم الشخص المتقدم بالطلب بإيداع أول قسط من الأقساط التمويلية المستحقة للحصول على تلك المبالغ المالية المتاحة من خلال هذا المنتج.
- يمكن للعميل التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة النايفات للتمويل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت ، ورفع كافة الأوراق والمستندات المطلوبة لاستكمال الطلب ، وذلك بدون الحاجة إلى زيارة أحد فروع الشركة في المملكة العربية السعودية ، ويتم زيارة الفرع للتوقيع النهائى علي عقد التمويل الشخصي.
- إجراءات سريعة وسهلة لجميع العملاء لاستكمال طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة النايفات للتمويل.
- خيارات للسداد عديدة ومتنوعة متاحة لدى شركة النايفات لجميع العملاء.
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