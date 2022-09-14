نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإجازات المطولة 1444 في العام الدراسي الجديد 2023 وتفاصيل الدراسة والمواد الدراسية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الدخول إلى العام الدراسي الجديد 1444 بتاريخ الأحد 1/2/1444 والذي يوافق 28-8-2022، بعد أن تم إعداد المدارس والأدوات التعليمية التي تساعد على إتمام عملية التعليم وتسهيلها قبل بداية الدراسة الفعلية حيث قامت وزارة التعليم السعودية بتطبيق الفصول الدراسية الثلاثة هذا العام أيضًا، بالإضافة إلى تطبيق نظام الإجازات المطولة حسب الدليل الدراسي لعام 1444، ولمعرفة التفاصيل تابع المقال.

عدد الإجازات المطولة 1444 التقويم الدراسي الجديد

قامت وزارة التعليم بالإعلان عن الإجازات المطولة 1444 في الفصول الدراسية الثلاثة وهي كالآتي:

إجازة مطولة في الفصل الدراسي الأول في تاريخ 19/3/1444 الذي يوافق 16/10/2022

ثاني إجازة مطولة في الفصل الدراسي الأول في تاريخ 16/4/1444 الذي يوافق 10/11/2022

أول إجازة مطولة في الفصل الدراسي الثاني في تاريخ 24/5/1444 الذي يوافق 18/12/2022

ثاني إجازة مطولة في الفصل الدراسي الثاني في تاريخ 22/6/1444 الذي يوافق 15/1/2023

كذلك إجازة مطولة في الفصل الدراسي الثالث في تاريخ 8/11/1444 الذي يوافق 28/5/2023

عدد المواد الدراسية في عام 1444

بدأت وزارة التعليم بالإعلان عن تقليل عدد المواد الدراسية بشكل عام بداية من الصف الأول إلى المرحلة الثانوية على أن يكون مادة دراسية كل عام مثل نظام العام السابق وتتمثل المواد الدراسية لهذا العام في الآتي 1444:

بدء الصف الأول إلى الصف الثالث الابتدائي يتم دراسة 8 مواد.

كما أنه بداية من الصف الرابع إلى الصف الخامس يتم دراسة 10 مواد.

كذلك الصف الأول والثاني في مرحلة التعليم المتوسط يتم دراسة 11 مادة.

كما أن الصف الثالث سوف يدرس 11 مادة.

نظام المسارات في العام الدراسي 1444

تم وضع عدد حصص لحفظ المصحف التابع لمدرستي بمعدل 2 إلى 3 حصص مع العلم أنه لم يتم تعديل عدد المواد في العام المشترك ببرنامج المسارات للصف الثانوي للعام السابق لأنه كان في الفصل الدراسي الأول 7 مواد والفصل الدراسي الثاني 8 مواد ويتم الدخول في العام الدراسي الجديد بنفس المعدل ما لم يتم التعديل في حصص حفظ المصحف التي استمرت بواقع 2 بشكل أسبوعي.

زمن الحصص في العام الدراسي 1444

يتم تطبيق نظام المسارات في الصف الثاني والثالث ليكون عدد المواد الدراسية 7 مواد ويصل مدة الحصة الدراسية في المرحلة الابتدائية والمتوسطة 45 دقيقة ومدة 50 دقيقة في البرنامج المتبع لنظام المسارات.