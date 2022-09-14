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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإجازات المطولة 1444 في العام الدراسي الجديد 2023 وتفاصيل الدراسة والمواد الدراسية في المقال التالي
عمر شويل - جدة تم الدخول إلى العام الدراسي الجديد 1444 بتاريخ الأحد 1/2/1444 والذي يوافق 28-8-2022، بعد أن تم إعداد المدارس والأدوات التعليمية التي تساعد على إتمام عملية التعليم وتسهيلها قبل بداية الدراسة الفعلية حيث قامت وزارة التعليم السعودية بتطبيق الفصول الدراسية الثلاثة هذا العام أيضًا، بالإضافة إلى تطبيق نظام الإجازات المطولة حسب الدليل الدراسي لعام 1444، ولمعرفة التفاصيل تابع المقال.
عدد الإجازات المطولة 1444 التقويم الدراسي الجديد
قامت وزارة التعليم بالإعلان عن الإجازات المطولة 1444 في الفصول الدراسية الثلاثة وهي كالآتي:
- إجازة مطولة في الفصل الدراسي الأول في تاريخ 19/3/1444 الذي يوافق 16/10/2022
- ثاني إجازة مطولة في الفصل الدراسي الأول في تاريخ 16/4/1444 الذي يوافق 10/11/2022
- أول إجازة مطولة في الفصل الدراسي الثاني في تاريخ 24/5/1444 الذي يوافق 18/12/2022
- ثاني إجازة مطولة في الفصل الدراسي الثاني في تاريخ 22/6/1444 الذي يوافق 15/1/2023
- كذلك إجازة مطولة في الفصل الدراسي الثالث في تاريخ 8/11/1444 الذي يوافق 28/5/2023
عدد المواد الدراسية في عام 1444
بدأت وزارة التعليم بالإعلان عن تقليل عدد المواد الدراسية بشكل عام بداية من الصف الأول إلى المرحلة الثانوية على أن يكون مادة دراسية كل عام مثل نظام العام السابق وتتمثل المواد الدراسية لهذا العام في الآتي 1444:
- بدء الصف الأول إلى الصف الثالث الابتدائي يتم دراسة 8 مواد.
- كما أنه بداية من الصف الرابع إلى الصف الخامس يتم دراسة 10 مواد.
- كذلك الصف الأول والثاني في مرحلة التعليم المتوسط يتم دراسة 11 مادة.
- كما أن الصف الثالث سوف يدرس 11 مادة.
نظام المسارات في العام الدراسي 1444
تم وضع عدد حصص لحفظ المصحف التابع لمدرستي بمعدل 2 إلى 3 حصص مع العلم أنه لم يتم تعديل عدد المواد في العام المشترك ببرنامج المسارات للصف الثانوي للعام السابق لأنه كان في الفصل الدراسي الأول 7 مواد والفصل الدراسي الثاني 8 مواد ويتم الدخول في العام الدراسي الجديد بنفس المعدل ما لم يتم التعديل في حصص حفظ المصحف التي استمرت بواقع 2 بشكل أسبوعي.
زمن الحصص في العام الدراسي 1444
يتم تطبيق نظام المسارات في الصف الثاني والثالث ليكون عدد المواد الدراسية 7 مواد ويصل مدة الحصة الدراسية في المرحلة الابتدائية والمتوسطة 45 دقيقة ومدة 50 دقيقة في البرنامج المتبع لنظام المسارات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإجازات المطولة 1444 في العام الدراسي الجديد 2023 وتفاصيل الدراسة والمواد الدراسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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