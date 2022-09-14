موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1444 بالميلادي والهجري أكتوبر لكل المستحقين

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عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1444 بالميلادي والهجري في شهر أكتوبر المقبل لكل المستحقين والمستفيدين من دفعات الضمان الاجتماعي المطور، هذا ويهم الضمان الاجتماعي المطور شريحة كبيرة من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية وهو الأمر الذي ينعكس على كل المستحقين والمستفيدين بشكل كبير للضمان الاجتماعي المطور.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور بالميلادي والهجري

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور بالهجري : الأحد 6-03-1444 هجريا .

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور بالميلادي: الأحد 2-10-2022 ميلاديا .

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية قد حددت موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور، وحال تصادف التاريخ يوم الجمعة فسيتم تقديم الموعد للخميس، وفي حال كان السبت، يتم تقديم الصرف ليوم الأحد.

شروط الحصول على دفعة الضمان الاجتماعي المطور

كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد حددت مجموعة من الشروط من أجل الحصول على الضمان الاجتماعي المطور:

أن يكون سعودي ومقيم في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

يجب أن يقل الدخل المحتسب لكل أسرة عن الحد الأدنى للمعاش بمبلغ 1100 ريال لعائل الأسرة، وهو بمقدار 550 ريال لكل فرد داخل الأسرة.

يجب أن يلتزم المتقدم بالقيام بإستيفاء المتطلبات الخاصة بصرف الضمان الاجتماعي المطور عبر تقديم كل الخدمات المرتبطة بالصحة والتعليم لكل الأبناء وضرورة القيام بالإلتزام الكامل بكل برامج التدريب والتوظيف وذلك للقادرين من أفراد الأسرة الواحدة.

يجب أن لا يكون المستحق للضمان الاجتماعي المطور مقيم داخل أي من دور الرعاية والتي تعمل الدولة على توفيرها لكل المحتاجين في هذه الدور.



نزول الضمان الاجتماعي المطور لكل سجين

يذكر أن وزارة الموارد البشرية قد أكدت أنه بإمكان أسرة السجين الحصول على الضمان الاجتماعي المطور عبر عدة خطوات رئيسية.

تسجيل مستخدم جديد والتسجيل في الضمان المطور.

القيام بإضافة رقم جوال وشرط أن يكون رقم الجوال غير مسجل لدى مستفيد أخر.

تسجيل الدخول من خلال الحساب وتأكيد الطلب وقبول من حساب الزوج.

نزول الضمان الاجتماعي وإمكانية تقديم إعتراض

يذكر أن هناك عددا من الفئات والتي يمكنها رفع إعتراض فيما يخص دفعة الضمان الاجتماعي المطور وهي الأرامل والمطلقة والمهجورة، خاصة في حال ظهرت نتيجة الأهلية “غير مؤهل” حسبما تشير السجلات والتابعين داخل المنزل من خلال العمل على إعتماد طلب الإضافة.