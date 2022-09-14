نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اذا راتبي 3000 كم يعطوني قرض سيارة الراجحي بدون تحويل الراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة اذا راتبي 3000 كم يعطوني قرض سيارة في البنك الراجحي السعودي حيث أنها يوفر العديد من أنواع التمويل منها تمويل السيارات ويسأل الكثير من عملاء البنك إذا راتبي 3000 وابي سيارة أقساط فما هي الشروط المطلوبة وما هي مميزات التمويل التأجيري للسيارات البنك الراجحي وكيف يمكن استخدام حاسبة التمويل الراجحي في السعودية؟ لذا سنتعرف على إذا راتبي 5000 كم يعطوني قرض شخصي أو قرض السيارة.

اذا راتبي 3000 كم يعطوني قرض سيارة

من أجل حساب تمويل السيارة من البنك الراجحي المستحق وخصوصًا اذا راتبي 3000 كم يعطوني قرض سيارة فيمكن استخدام حاسبة التمويل التالية:

زيارة رابط بنك الراجحي.

دخول التمويل التأجيري للسيارات.

الدخول إلى حاسبة تمويل السيارات وكتابة التفاصيل الشخصية.

بعدها إدخال معلومات الراتب الشهري.

اكتب قيمة الالتزامات الشهرية وحدد فترة التمويل وقيمة الدفعة الأولى والأخيرة وسعر السيارة.

اختيار حساب من القائمة للتعرف أيضًا على كم نسبة القرض الشخصي من الراتب.

راتبي 3000 وابي سيارة أقساط الراجحي

تأجير السيارات واحد من حلول التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية وفق ما الإعلان عنه عبر البنك ومسموح بالحصول على التمويل للسيارات الجديدة والمستعملة وفترة سداد مرنة ومن بين المميزات الأخرى في تمويل السيارات البنك الراجحي ما يلي:

قيمة التمويل تصل إلى 2 مليون ريال سعودي.

إمكانية الحصول على التمويل بدون دفعة أولى والحصول على تأمين شامل أثناء فترة الإيجار.

ليس شرط تحويل الراتب إلى البنك الراجحي.

وعند تحويل الراتب إلى البنك سيكون التمويل بدون دفعة أولى والرسوم الإدارية قيمتها 1% بينما الدفعة الأخيرة قيمتها تصل إلى 50% والسداد على مدار ثلاث سنوات لسيارات معينة، بينما الأخرى خمس سنوات، ومن خلال الحاسبة يمكن معرفة اذا راتبي 4000 كم يعطوني قرض بنك الراجحي.

تأجير السيارات بدون تحويل الراتب

بعد أن تقوم بفتح حساب في مصرف الراجحي يمكن الاشتراك في تمويل السيارات بدون تحويل الراتب والاستفادة من المميزات التالية: