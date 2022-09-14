نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد التعديلات .. شروط إعانة البحث عن عمل الجديدة في السعودية 1444 وحالات وقف صرف الإعانة وخطوات التسجيل إلكترونيًا في المقال التالي
عمر شويل - جدة وضعت المملكة العربية السعودية شروط إعانة البحث عن عمل جديدة لتكون متماشية مع استراتيجية المملكة الجديدة، لتحقيق أقصى المعايير من الكفاءة، وللعمل على مساعدة المواطنين للحصول على أفضل فرص عمل تتناسب معهم، في السطور التالية نوضح تفاصيل شروط إعانة البحث عن عمل كما نلقي الضوء على خطوات التسجيل في الإعانة للاستحقاق منها، ونستعرض الحالات التي بها يتم وقف صرف الإعانة.
شروط إعانة البحث عن عمل
للحصول على إعانة البحث عن عمل بالمملكة العربية السعودية من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية، يجب توفر الشروط التالية، وتأتي الشروط بعد التعديلات الجديدة بها على النحو التالي:
- أن يكون المتقدم للحصول على الإعانة سعودي الجنسية.
- وعليه أن يكون مقيمًا بالمملكة العربية السعودية إقامة دائمة، على الأقل خلال العشرة شهور الأخيرة قبل التقديم بالطلب للحصول على الإعانة.
- كما يجب أن يكون المتقدم للحصول على الإعانة جاد في البحث عن العمل، على أن يكون قادر على العمل وفق المنصوص عليه باللائحة التنفيذية.
- يجب أن يكون عمر المتقدم يتراوح بين 20 و40 عامًا.
- وألا يكون موجود على قوة عمل بأي من القطاعات الحكومية أو الخاصة.
- يجب ألا يكون يحصل على معاش تقاعدي أو يتم صرف له معاش ضمان اجتماعي.
- كما يجب ألا يكون متقاضي لأي تعويض نتيجة التعطل عن العمل، أو يكون حاصلًا على دعم من أي نوع آخر.
- أيضًا لا يتم قبول المتقدم الدارس بأي من المراحل التعليمية أو المتدرب.
- يشترط ألا يكون ممتلكًا لأي نشاط تجاري، ويجب أن يكون دخل المتقدم الشهري أقل من الحد المانع للحصول على إعانة البحث عن عمل وفق اللائحة التنفيذية.
- أيضًا يجب ألا يكون المتقدم للحصول على إعانة البحث عن عمل قد حصل مسبقًا على الإعانة.
- ألا يكون حصل على المخصص المالي للحصول على عمل بصعوبة.
تعديلات إعانة البحث عن عمل
وضعت المملكة العربية السعودية بعد التعديلات على إعانة البحث عن عمل من بينها الشروط الجديدة التي وضعتها للحصول على الإعانة، وهو ما ذكرناها في السطور السابقة، كما أصبحت مدة الحصول على إعانة البحث عن عمل 15 شهر بدلًا من 12 شهر، ومبالغ الإعانة تأتي على النحو التالي:
|المبلغ
|المدة
|يبدأ من 2000 ريال سعودي
|المدة تصل حتى 4 شهور من أول شهر للصرف.
|1500 ريال سعودي بالشهر
|في الأشهر الأربعة الثانية.
|1000 ريال سعودي بالشهر
|في الأشهر الأربعة الثالثة.
|750 ريال سعودي في الشهر
|في الثلاثة أشهر الأخيرة
حالات وقف صرف الإعانة
يتم وقف صرف الإعانة في الحالات التالية:
- عند انتهاء مدة صرف إعانة البحث عن عمل للمستفيد.
- في حالة طلب المستفيد بوقف الصرف.
- أو عند وفاة المستفيد من الإعانة.
- عندما يخالف المستفيد أي من شروط الإعانة الموضوعة من الجهات المعنية.
خطوات التسجيل في إعانة البحث عن عمل
يتم التسجيل في إعانة البحث عن العمل في الاطلاع على شروط إعانة البحث عن عمل باتباع الخطوات التالية:
- زيارة بوابة نفاذ الوطني الرسمية.
- ثم يتم تسجيل الدخول بإدخال رقم الهوية الوطنية.
- ثم النقر على طاقات.
- تنتقل إلى الصفحة الرئيسية، عليك منها النقر على زر برامجنا، ثم النقر على “إعانة البحث عن عمل”.
- اضغط على “تقدم هنا”.
- ثم انقر على الموافقة على الشروط والأحكام.
- ثم اضغط على زر التالي.
- املأ البيانات المطلوبة.
- اضغط على تأكيد.
- ثم اضغط على التالي، وابدأ بملء بيانات الحساب البنكي.
- اضغط على حفظ ثم التالي.
- ثم املأ بيانات العنوان وانقر على التالي لتقوم بإرفاق المستندات المطلوبة.
- يتم فحص الفروع وفق العنوان المسجل بطاقات أو وفق العنوان الوطني.
- اختار الفرع الأنسب لك، لتنتقل إلى برنامج إعانة.
- انقر على موافق بعد أن تقوم بالاطلاع على الشروط والأحكام.
- تحصل على رسالة على الجوال تشتمل على رمز التحقق، ضعه في المكان المخصص له، ثم انقر على إرسال، لتظهر لك رسالة تفيد بنجاح إتمام الطلب.
طريقة التقديم على إعانة العاطلين عن العمل
- الدخول إلى منصة طاقات.
- الضغط على البحث عن وظيفة.
- ملء البيانات المطلوبة بدقة وعناية.
- الضغط على تسجيل.
- ثم التقدم بطلب للحصول على الإعانة.
- الانتظتر حتى يقوم الصندوق بمراجعة الطلب ومدى أهليته لمعايير الأهلية، على أن يتم إخطار مقدم الطلب بالنتيجة في فترة لا تتعدى الشهرين من تاريخ الطلب.
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