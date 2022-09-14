نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد التعديلات .. شروط إعانة البحث عن عمل الجديدة في السعودية 1444 وحالات وقف صرف الإعانة وخطوات التسجيل إلكترونيًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة وضعت المملكة العربية السعودية شروط إعانة البحث عن عمل جديدة لتكون متماشية مع استراتيجية المملكة الجديدة، لتحقيق أقصى المعايير من الكفاءة، وللعمل على مساعدة المواطنين للحصول على أفضل فرص عمل تتناسب معهم، في السطور التالية نوضح تفاصيل شروط إعانة البحث عن عمل كما نلقي الضوء على خطوات التسجيل في الإعانة للاستحقاق منها، ونستعرض الحالات التي بها يتم وقف صرف الإعانة.

شروط إعانة البحث عن عمل

للحصول على إعانة البحث عن عمل بالمملكة العربية السعودية من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية، يجب توفر الشروط التالية، وتأتي الشروط بعد التعديلات الجديدة بها على النحو التالي:

أن يكون المتقدم للحصول على الإعانة سعودي الجنسية.

وعليه أن يكون مقيمًا بالمملكة العربية السعودية إقامة دائمة، على الأقل خلال العشرة شهور الأخيرة قبل التقديم بالطلب للحصول على الإعانة.

كما يجب أن يكون المتقدم للحصول على الإعانة جاد في البحث عن العمل، على أن يكون قادر على العمل وفق المنصوص عليه باللائحة التنفيذية.

يجب أن يكون عمر المتقدم يتراوح بين 20 و40 عامًا.

وألا يكون موجود على قوة عمل بأي من القطاعات الحكومية أو الخاصة.

يجب ألا يكون يحصل على معاش تقاعدي أو يتم صرف له معاش ضمان اجتماعي.

كما يجب ألا يكون متقاضي لأي تعويض نتيجة التعطل عن العمل، أو يكون حاصلًا على دعم من أي نوع آخر.

أيضًا لا يتم قبول المتقدم الدارس بأي من المراحل التعليمية أو المتدرب.

يشترط ألا يكون ممتلكًا لأي نشاط تجاري، ويجب أن يكون دخل المتقدم الشهري أقل من الحد المانع للحصول على إعانة البحث عن عمل وفق اللائحة التنفيذية.

أيضًا يجب ألا يكون المتقدم للحصول على إعانة البحث عن عمل قد حصل مسبقًا على الإعانة.

ألا يكون حصل على المخصص المالي للحصول على عمل بصعوبة.

تعديلات إعانة البحث عن عمل

وضعت المملكة العربية السعودية بعد التعديلات على إعانة البحث عن عمل من بينها الشروط الجديدة التي وضعتها للحصول على الإعانة، وهو ما ذكرناها في السطور السابقة، كما أصبحت مدة الحصول على إعانة البحث عن عمل 15 شهر بدلًا من 12 شهر، ومبالغ الإعانة تأتي على النحو التالي: