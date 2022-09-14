كيف التسجيل في الدعم السكني للعسكريين؟ والشروط المطلوبة بعد التعديل 1444

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عمر شويل - جدة كيف التسجيل في الدعم السكني للعسكريين؟ سؤال يدور في أذهان الكثيرين ممن ينتمون إلى الجهات العسكرية في السعودية، ولا سيما بعد توقف التسجيل في مبادرة الدعم السكني للعسكريين منذ عامين تقريبا.

أطلقت وزارة الإسكان السعودية مبادرة الدعم السكني للعسكريين بهدف تمكين العسكريين في الحصول على المسكن المناسب، لهذا نكشف لكم عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني طريقة التسجيل في الدعم السكني للعسكريين؟ والشروط التي نصت عليها لائحة الدعم السكني الخاص بالعسكريين، كما نبين لكم أيضاً مبلغ الدعم السكني للعسكريين.

خطوات التسجيل في الدعم السكني للعسكريين

أعدت الحكومة السعودية ممثلة في وزارة الإسكان مبادرات سكنية متعددة منها مبادرة الدعم السكني للمدنيين ومبادرة الدعم السكني لمنسوبي التعليم وغيرها من المبادرات السكنية المختلفة، في الوقت الذي كشفت فيه إجراءات التسجيل في مبادرة الدعم السكني للعسكريين والذي جاء كالتالي:



الدخول على موقع وزارة الإسكان السعودية. تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة علي منصة سكني. اختيار مبادرة القروض السكنية للعسكريين. تسجيل المعلومات المالية. كتابة المعلومات الشخصية. الموافقة على الشروط والأحكام. الضغط على زر إرسال.

شروط الدعم السكني للعسكريين

أوضحت وزارة الإسكان السعودية مجدداً تحديث شروط الدعم السكني والتي تضمنت كل من التالي:

يجب أن يكون العسكري على قيد الخدمة.

يشترط أن لا يكون قد استفاد من قبل من خدمات الدعم السكني .

. يجب أن يكون من مستحقي دعم سكني .

. ينبغي أن لا يقل عمره عن خمسة وعشرين عام.

يجب أن تكون الأسرة متواجدة بصفة دائمة في السعودية.

يشترط أن لا تكون الأسرة تمتلك مسكن خلال فترة 5 سنوات من تقديم الطلب.

يجب أن تكون الأسرة سعودية.

كم مبلغ الدعم السكني للعسكريين ؟

تساؤلات عديدة تدور حول قيمة الدعم السكني للعسكريين السعوديين بعد أن تم الكشف عنها من قبل الوزارة والتي تضمنت 20% من قيمة الوحدة السكنية بشرط أن لا تتجاوز 140 ألف ريال سعودي.

موعد التقديم في الدعم السكني الجديد للعسكريين 2022

كشفت وزارة الإسكان السعودية عن توقف استقبال طلبات دعم الإسكان المخصص لمنسوبي العسكر، في الوقت الذي أتاحت فيه الوزارة طلبات الدعم السكني العادية أي الدعم الأساسي المقدم لجميع الفئات الأخري، لهذا يمكنكم الآن التسجيل في الدعم السكني 1444، أما عن إعادة فتح الدعم السكني المخصص للسعوديين العسكريين فلم يعلن عن موعد جديد حتي الآن.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح طريقة التسجيل في سكني للعسكريين؟