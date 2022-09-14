نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصدار ترخيص تأجير السيارات عبر الموقع الرسمي للهيئة العامه للنقل ومعرفه الشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة اصدار ترخيص تأجير السيارات من اهم الخدمات الإلكترونية التي تم إطلاقها حديثا. والتي تم الإعلان عنها في خلال هذه الأيام لجميع المواطنين. كما تم الإعلان عن الخدمه عبر الصفحة الرسمي للبيئة العامه للنقل علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن العديد من الخدمات التي يتم الحصول عليها الكترونيا أيضا من خلال المواقع الرسمية. ومن اهم هذه الخدمات الإلكترونية تسديد اشتراكات التامين الكترونيا من خلال منصه سداد وتعرف علي الخدمه وخطواتها. كما تم الإعلان أيضا عن خدمه تأشيرات الزياره العائلية وكيفيه إصدارها من الموقع الرسمي وتعرف علي الشروط. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمه بالتفصيل ومعرفه اهم الشروط والمتطلبات الواجب توافرها للخدمه. كما سوف نقوم أيضا بتوضيح كيفيه الحصول علي الخدمه وإصدار ترخيص الكترونيا من خلال المقالة الأتية.

اصدار ترخيص تأجير السيارات

أعلنت وزاره النقل بالسعودية عن العديد من الخدمات الإلكترونية التي يتم الحصول عليها عبر موقعها الرسمي والتي من ضمنها اصدار ترخيص تأجير السيارات. والتي تمكن جميع المنشآت من اصدار التراخيص الخاصة بتأجير السيارات ومزاوله الأعمال الكترونيا بطريقه سهله وبسيطه.

متطلبات إصدار رخصة تجاره مركبات

كما تم الإعلان أيضا عن اهم الشروط الواجب توافرها تجاه الخدمه. والتي سوف نقوم بتوضيحها من خلال النقاط الأتية :

الاشتراك في التأمينات الاجتماعية.

سجل تجاري ساري المفعول.

توفير الحد الأدنى من المركبات وهي 15 مركبه.

تحقيق متطلبات البلدية والمرور.

شهاده الزكاة والدخل.

رخصه ممارسه النشاط التجاري.

خطوات اصدار ترخيص تأجير السيارات

بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الحصول علي الخدمه الكترونيا. كما سوف نقوم بتوضيحها من خلال اتباع الخطوات الأتية :