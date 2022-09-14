نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدعم الإضافي في حساب المواطن وشروط صرف الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدعم الإضافي في حساب المواطن إلي متي سوف يستمر وكام هو مبلغ الدعم وغيرها الكثير من الأسئلة التي تتعلق بهذا الأمر التي تم تداولها الكثير من المواطنين المستفيدين من دعم حساب المواطن في المملكة العربية السعودية، حيث تعمل المملكة على تخصيص 20 مليار ريال سعودي للعمل على دعم ومساعدة الأسر الفقيرة وسد احتياجاتهم ومساعدتهم على الغلاء والارتفاع الملحوظ في الأسعار في السلع الأساسية وغيرها من متطلبات الحياة وهذا يرجع بسبب رئيسي إلى الأحداث العالمية، وذلك من خلال حساب المواطن، وتتم إضافة هذا الدعم المالي بعد إصدار الأوامر الملكية باعتماده كل شهر، وفي نفس السياق تأتي أسئلة اخري للمواطنين في المملكة وسبق ان تحدثنا عن بعضها مثل كيفية الاعتراض على حساب المواطن وغيرها من الإجابات التي تتعلق بهذا الأمر.

الدعم الإضافي في حساب المواطن

وبسبب أهمية هذا الدعم للكثير من المواطنين من أبناء الشعب السعودي أحيانا تحدث بعض الأخطاء سواء من شخص المتقدم والتي علي اثرها يتم قطع الدعم وفي هذا الصدد قد قمنا بتوضيح الإجراءات المتبعة عندما يحجز البنك على مبلغ الدعم، كما كشفت أدارة برنامج “حساب المواطن” عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن مدة استمرار الدعم الإضافي المقدم للمستفيدين من البرنامج، في الإجابة عن احد اهم الأسئلة التي دارت حولها الكثير من الشائعات بين استمرار الدعم الإضافي من عدمه، وجاء الإجابة قاطعه كافة التكهنات ان الدعم الإضافي المقدم سيستمر حتى نهاية العام المالي الحالي، مشيراً في ذات الوقت، إلى أن البرنامج يقوم بدراسة دورية لضوابط الدعم بشكل دوري وسيتم الإعلان عن الدراسة فور الانتهاء منها. ويأتي ذلك التوضيح من برنامج “حساب المواطن”، رداً منه على سؤال مستفيد قال فيه: هل الزيادة في حساب المواطن شهر واحد أم مستمر؟.

شروط صرف حساب المواطن