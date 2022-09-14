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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز موعد في المرور من منصة أبشر في المقال التالي
عمر شويل - جدة حجز موعد في المرور من منصة أبشر، تعد منصة أبشر أحد أهم المنصات التي تم إنشاؤها في المملكة العربية السعودية، وهي منصة تعمل على إنهاء العديد من الخدمات الحكومية من المنزل بشكل إلكتروني، حيث يمكنك الآن القيام بجميع خدمات الجوازات من تجديد جواز السفر وإصدار الجوازات وإنهاء تصاريح السفر للتابعين والعديد من الخدمات الأخرى التي تقدمها مصلحة الجوازات، كما يمكنك الحصول على خدمات المرور وكأنك داخل المقر الحكومي للأحوال المدنية، وقد قامت المملكة بتقديم منصة أبشر للمواطنين للحد من العديد من المشكلات وتخفيف الأعباء على المواطنين، حيث يمكنك القيا بالعديد من الخدمات الحكومية إلكترونيا دون الحاجة للخروج من المنزل.
حجز موعد في المرور من منصة أبشر
يتساءل العديد من المواطنين في المملكة عن كيفية حجز موعد في المرو، حيث يمكنك من خلال منصة أبشر القيام بحجز في مؤسسة المرور في المملكة العربية السعودية، حيث يمكنك القيام بتحديد موعد يناسبك في أقرب فرع لديك من المؤسسة، ومن خلال منصة أبشر يمكنك الحصول على هذا الموعد إلكترونيا، ويمكنك الحصول على الموعد من خلال إتباعك للخطوات التالية:
- أولا يجب عليك القيام بتسجيل الدخول على منصة أبشر إلكترونيا.
- قم بعد ذلك بتسجيل اسم المستخدم الخاص بك وكلمة المرور.
- يجب عليك بعد ذلك الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.
- بعد ذلك ستصلك رسالة نصية إلى رقم هاتفك المحمول، وسيكون مضمون الرسالة هو كود التحقق المرئي والذي سيكون عليك القيام بتسجيله.
- قم بعد ذلك بالضغط على كلمة متابعة.
- بعد قيامك بتنفيذ تلك الخطوات سيتم تحويلك تلقائيا إلى صحفة أبشر الرئيسية.
- قم بالدخول على خيارات المواعيد الظاهرة أمامك ثم قم بتحديد كلمة المزيد.
- قم بعد ذلك بالضغط على زر حركة المرور.
- سيتم تحويلك بعد ذلك إلى الصفحة التي من خلالها والتي تخص خدمات المواعيد.
- بعد ذلك سيتوجب عليك النقر على حجز موعد جديد.
- قم بعد ذلك بتحديد الخدمة التي تحتاج القيام بها عن طريق الخيارات الموضحة أمامك.
- وللحصول على موعد في أقرب الفروع الموجودة لديك سيتوجب عليك القيام بإدخال المنطقة التي تسكن بها، ثم قم بعد ذلك بالضغط على التالي.
- بعد ذلك سيكون عليك تحديد أقرب فرع موجود لديك، ثم القيام بتحديد موعد يناسبك تماما.
- وبعد انتهاءك من الخطوات السابقة يجب عليك القيام بمراجعة المعلومات التي قمت بإدخالها من أجل إتمام حجزك بشكل صحيح.
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