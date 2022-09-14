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عمر شويل - جدة حجز موعد في المرور من منصة أبشر، تعد منصة أبشر أحد أهم المنصات التي تم إنشاؤها في المملكة العربية السعودية، وهي منصة تعمل على إنهاء العديد من الخدمات الحكومية من المنزل بشكل إلكتروني، حيث يمكنك الآن القيام بجميع خدمات الجوازات من تجديد جواز السفر وإصدار الجوازات وإنهاء تصاريح السفر للتابعين والعديد من الخدمات الأخرى التي تقدمها مصلحة الجوازات، كما يمكنك الحصول على خدمات المرور وكأنك داخل المقر الحكومي للأحوال المدنية، وقد قامت المملكة بتقديم منصة أبشر للمواطنين للحد من العديد من المشكلات وتخفيف الأعباء على المواطنين، حيث يمكنك القيا بالعديد من الخدمات الحكومية إلكترونيا دون الحاجة للخروج من المنزل.

حجز موعد في المرور من منصة أبشر

يتساءل العديد من المواطنين في المملكة عن كيفية حجز موعد في المرو، حيث يمكنك من خلال منصة أبشر القيام بحجز في مؤسسة المرور في المملكة العربية السعودية، حيث يمكنك القيام بتحديد موعد يناسبك في أقرب فرع لديك من المؤسسة، ومن خلال منصة أبشر يمكنك الحصول على هذا الموعد إلكترونيا، ويمكنك الحصول على الموعد من خلال إتباعك للخطوات التالية: