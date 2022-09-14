نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قرض سكني لمستفيدي الضمان وأسماء المستفيدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط قرض سكني لمستفيدي الضمان من أهم الشروط التي يبحث عنها المواطنين داخل المملكة، وذلك لمعرفة هل يحق لمستفيدي الضمان التقديم على سكني؟ بالإضافة إلى رغبتهم في معرفة كيف احصل على سكن من الضمان الاجتماعي؟ ، وقد وفرت وزارة الإسكان التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان والتعرف على أقساط الإسكان التنموي بعد التأكد من أهلية المتقدم في الحصول على قرض سكني، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على شروط قرض سكني لمستفيدي الضمان.

شروط قرض سكني لمستفيدي الضمان

قامت وزارة الإسكان بوضع شروط قرض سكني لمستفيدي الضمان والضوابط الأساسية الهامة التي على أساسها يتم تحديد مدى أحقية المتقدمين في الحصول على قروض سكني وتشمل تلك الضوابط على الشروط الآتية:

أن يقوم بالتقديم عن طريق رب الأسرة، على أن يكون سعودي الجنسية.

وصول المتقدم لسن 25 عامًا قبل البدء في تقديم الطلب.

لا يقبل طلب الحصول على قرض من مالكي الوحدات أو العقارات داخل المملكة وذلك خلال فترة خمس سنوات من تاريخ التقديم.

إحضار ما يفيد دوام الإقامة داخل المملكة.

يتم تحويل مستفيدي الضمان الراغبين في الاستفادة من الإسكان إلى الإسكان التنموي.

في حال رفض الطلب لعدم انطباق الشروط يمكن للمواطن التقديم مرة أخري مع إرفاق المستندات الدالة على أحقيته.

أسماء مستفيدي الإسكان الضمان الاجتماعي 1444

أتاحت الوزارة للمواطنين الاطلاع على أسماء المقبولين في الإسكان 1444 إلكترونيًا تسهيلًا عليهم ولمعرفة الأسماء يتوجب المرور بالخطوات التالية:

التوجه لصفحة منصة سكني.

تدوين بيانات دخولك إلى المنصة.

يمكنك بعد ذلك التوجه لصفحة المستفيدين والاستعلام باستخدام رقم هويتك أو الاستعلام فقط بالاسم.

الإسكان التنموي للمطلقات

تم توفير التقديم للإسكان التنموي للسيدات المطلقات من قبل الإسكان على أن تتوافر لديهم الشروط الأساسية الموضوعة بالإضافة إلى مرور عامين على حصولها على حالة الطلاق.

مزايا باقات الدعم السكني

تم توفير باقات الدعم السكني لتسهيل حصول المستفيدين على السكن الملائم لهم ويحصل المستفيد على مزايا متعددة وهي: