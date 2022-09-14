نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بداية عروض اليوم الوطني 92 وأحدث الأسعار للجوالات والتلفزيونات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح اليوم الوطني السعودي 92 قريب جدًا وبما أن هناك كم كبير من الأشخاص يريدون التعرف عليها من أجل الاستفادة من الخصومات الحقيقة التي تشرف عليها الحكومة حتى يحصل كل مواطن ومقيم على حقوقهم تجاه هذه العروض، فتعرفوا الآن على العروض الكاملة عبر الفقرات التالية.

موعد بداية عروض اليوم الوطني 92

تم تحديد الموعد الرسمي لبداية العروض الخاصة باليوم الوطني السعودي بعامه 92 في يوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر للعام الميلادي الحالي وستنتهي في السابع والعشرين من ذات الشهر، وفي ذات الوقت حرصت الموارد البشرية على القيام بالتأكيد أن الإجازة ستبدأ في يوم ا21 من شهر سبتمبر وستمدد حتى أربعة أيام بما فيهم العطلات الرسمية يومي الجمعة والسبت.

عروض اليوم الوطني 92

بما أن الشعار الحالي لليوم هو “هي لنا دار” فتعرف الآن بشكل مفصل على عروض الأجهزة الكهربائية التي سيتم عرضها على أمازون:

سعر تلفزيون SONY حجمه 75 بوصة ستتوفر بحوالي 5499 ريال سعودي.

سعر تلفزيون LG حجمه 83 بوصة يأتي إليك خصم 45% وسعره 17999 ريال سعودي.

سعر تلفزيون سامسونج نيو دقته 4K وحجمه 65 بوصة يأتي بحوالي 8199 ريال سعودي.

شاشة سامسونج حجم 58 بصة تأتيك بدقة عالية الجودة بسعر 2899 ريال سعودي.

عروض اليوم الوطني على الجوالات

أنا إذا كنت من محبي الهواتف المحمولة فتعرف على الأسعار الآن عبر النقاط التالية:

سعر هاتف HAWAII B 50 POCKET عبر جرير 4899 ريال سعودي.

سعر هاتف HAWAII B 50 PRO يأتي إليك عبر جرير بحوالي 2999 ريال سعودي.

أما إذا كنت تريد الحصول على هاتف SAMSUNG GLAXY Z FOLD بسعر 7399 ريال سعودي مع وجود العديد من الهدايا عالية القيمة بسعر 1499 ريال سعودي.

سعر هاتف SAMSUNG GLAXY Z FILIP يأتي بسعة 256 جيجا بايت تحصل عليه 2899 ريال سعودي.

لكن تستطيع الحصول على خصم يصل إلى 30% على هواتف الايفون الإصدار الحادي عشر بسعر 2099 ريال سعودي.

أما إذا كنت تريد الحصول على هاتف SAMSUNG GLAXT S22 تحصل عليه بخصم 12% عبر مكتبة جرير بسعر 3599 ريال سعودي.

كما تستطيع التعرف على المزيد من التفاصيل عن العروض التي ستتم من خلال ثقفني، وهذا لأننا مهتمين لتتعرف على خصومات جميع المنتجات من ملابس وعطور وأطعمة.