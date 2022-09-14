نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل وزارة الدفاع تعلن موعد فتح باب التجنيد الموحد 1444 رجال ونساء في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الدفاع السعودي عن موعد فتح باب التجنيد الموحد 1444 للرجال والنساء. هذا عقب إعلان الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة عن نتائج الدفعة الثانية للمقبولين من المتقدمين الفترة السابقة. وقد تداول الكثير من النشطاء السعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات وزارة الدفاع السعودي. عقب الإعلان عن قرب موعد التجنيد للرجال والنساء للعام 1444. واستعلام القبول وزارة الدفاع ، نتائج القبول الموحد للطلبة والطالبات الذين تقدموا بطلبات قبول في الكليات العسكرية المختلفة لهذا العام.وتعتبر بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع هي الأساس لمعرفة نتائج القبول للطلاب والمتقدمين في الوظائف العسكرية بوزارة الدفاع من النساء والرجال. واليوم من خلال موقعنا ثقفني سنعرض كافة شروط وظائف وزارة الدفاع للتجنيد 1444 للرجال والنساء والموعد الرسمي لفتح باب التقديم.

وظائف وزارة الدفاع 1444 للرجال والنساء

أعلنت وزارة الدفاع من خلال باب التجنيد الموحد أنه سيتم فتح باب القبول عن قريب للرجال والنساء للتجنيد. وذلك على الرتب العسكرية المختلفة وهي جندي، جندي أول، عريف، وكيل رقيب ورتبة رقيب. وقد أتاحت الوزارة الآن كافة الشروط الخاصة بالقبول للرجال والنساء بشكل منفصل حتي يمكن الإطلاع عليها عن كثب قبل التقديم. والشروط الأساسية للقبول للرجال في وظائف وزارة الدفاع 1444 هي كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده خارج المملكة أثناء خدمة البلاد

حسن السير والسلوك وألا يكون عليه أي أحكام سابقة في جرائم مخلة بالشرف والأمانة

ألا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عشر عام ولا يزيد عن العمر الخاص بكل وظيفة

ألا يكون الموظف عامل في أي جهة حكومية

توافر كافة المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية في المتقدم

أن يكون المتقدم حاصل على المؤهلات العليا المطلوبة في الوظيفة

ألا يكون المتقدم متزوج من غير سعودية

أجتياز المقابلة الشخصية واختبارات اللياقة البدنية واختبار التخصص

أن يكون المتقدم لائق طبيا

أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول 160 سم

ألا يكون قد تم فصله من أي وظيفة عسكرية من قبل

شروط قبول وظائف وزارة الدفاع 1444 للنساء

بالنسبة للنساء فحددت وزارة الدفاع من خلال القبول الموحد كافة الشروط الأساسية وهي كالتالي:

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية الأصل والمنشأ وتستثنى من نشأت خارج البلاد مع والدها أثناء خدمة المملكة

ألا تكون متزوجة من غير سعودي

ألا يكون عليها أي أحكام سابقة في جرائم مخلة بالشرف والأمانة

أن لا تكون موظفة في أي جهة حكومية

أن تكون لائقة طبيا للخدمة العسكرية

أجتياز المقابلة الشخصية واختبارات اللياقة البدنية

ألا يقل سن المتقدمة عن 18 عام ولا يزيد عن السن الخاص بكل وظيفة

أن تحمل بطاقة هوية وطنية مستقلة

أن يتناسب وزنها مع طولها بحيث لا يقل الطول عن 155 سم

ألا يقل المؤهل العلمي للمتقدمة عن الثانوية أو ما يعادلها

رابط التقديم على وظائف وزارة الدفاع باب التجنيد الموحد 1444

يتم فتح باب القبول عبر بوابة القبول الموحد باب التجنيد الموحد 1444 من يوم الأحد 5/4/1444 الموافق 30/10/2022 م. وسيتم ذكر كافة التخصصات المطلوبة قريبا قبل فتح باب التجنيد من خلال موقعنا ثقفني فتابعونا.