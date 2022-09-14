نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 120 ألف ريال قرض العمل الحر بدون فوائد بالتقسيط للعاطلين والموظفين في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية وفر قرض العمل الحر للعاطلين والموظفين والطلاب إيضًا بدون فوائد مالية إضافية على المبلغ التمويلي النقدي الذي يصل إلى 120 ألف ريال سعودي بموافقة عن طريق البنك كذلك يقدم تمويل العمل الحر أفضل تسهيلات تمويلية عديدة ومنها الحصول على التمويل بفترة سداد ميسرة لمدة زمنية تصل إلى أربعون شهر على الأكثر ولكن بعد توفير كافة الشروط والضوابط اللازمة ومن ضمنها توفير الدخل الشهري المتفق عليه بحيث لا يزيد عن 20 ألف ريال سعودي كذلك يجب توفير وثيقة العمل الحر عن طريق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية وغير ذلك من الشروط للحصول على قرض العمل الحر بالتقسيط الميسر شهريًا بدون هامش ربح إضافي لجميع العملاء المتطابق معهم الشروط والأحكام لدى بنك التنمية الاجتماعية.

الشروط اللازمة للحصول على قرض العمل الحر للعاطلين والموظفين

أتاح برنامج قرض العمل الحر من خلال بنك التنمية الاجتماعية لجميع المواطنين السعوديين الراغبين في رفع مستوى المعيشة لهم بالمملكة هذا القرض بمزايا عديدة ومنها الحصول على قرض بفترات سداد مجدولة لمدة 40 شهر ولكن بعد تطابق جميع الضمانات والشروط الواجبة للتمويل كما يلي بكافة التفاصيل:

يشترط قرض العمل الحر التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية توفير الكفيل الغارم السعودي بالمملكة قبل التقديم الإلكتروني على تلك البرنامج التمويلي.

توفير وثيقة العمل الحر التي يمكن إصدارها من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية.

يجب توفير دخل شهري لا يزيد عن 20,000 ريال سعودي سواء كان العميل المتقدم يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص بالمملكة العربية السعودية.

يجب توفير العمر المناسب للتقديم الإلكتروني الذي يبدأ من 18 عام حتى 65 عام عبر قرض العمل الحر المخصص للعاطلين والموظفين والطلاب بالمملكة.

أهم ما يميز برنامج قرض العمل الحر في المملكة العربية السعودية