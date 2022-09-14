نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن حاله تأشيرة الخروج والعودة عبر منصه ابشر وتعرف علي متطلبات الخدمه في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن حاله تأشيرة الخروج من اهم واكثر الخدمات الإلكترونية التي يستخدمها المقيمين. والتي تم إطلاقها والإعلان عنها حديثا في خلال هذه الأيام لجميع مستفيديها. كما تم الإعلان عن الخدمه عبر الصفحة الرسمية لمنصة ابشر الإلكترونية علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي الأخري بالمملكة العربية السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن العديد والكثير من الخدمات الإلكترونية الأخري والتي ثار التساؤل عنها كثيرا في الآونة الأخيرة. ومن اهم هذه الخدمات خدمه اصدار تأشيرة سياحيه من الموقع الرسمي لوزارة السياحة السعودية ومعرفه الشروط. كما تم الإعلان أيضا عن تغيير حاله مستفيد في التأمينات الاجتماعية الكترونيا لضمان استمراريه صرف المعاش. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمه بالتفصيل ومعرفه اهم الشروط والمتطلبات التي تم الإعلان عنها. كما سوف نقوم أيضا بتوضيح طريقه وكيفيه الحصول علي الخدمه الكترونيا وتنفيذها من الموقع الرسمي بالخطوات الصحيحة.

الاستعلام عن حاله تأشيرة الخروج والعودة

أعلنت منصه ابشر الإلكترونية عن خدمه الاستعلام عن حاله تأشيرة الخروج والتي جاءت من ضمن اكثر الخدمات استخدام من المنصة. والتي تتيح لجميع المستفيدين من المقيمين من الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة والاستعلام عن صلاحيتها ونوعها وجميع التفاصيل الخاصة بالتأشيرة. وذلك بطريقه إلكترونية سهله وبسيطه لا تستغرق دقائق.

متطلبات الاستعلام عن حالة تأشيره

كما أعلنت المنصة أيضا عن اهم المتطلبات التي يجب توافرها عند طلب الخدمه. والتي نوضحها من خلال النقاط الأتية :

رقم رخصه الإقامة.

رقم جواز السفر أو رقم التأشيرة.

رقم هويه الكفيل.

الرمز المائي.

خطوات الاستعلام عن حاله تأشيرة الخروج والعودة

بالاضافه إلي ذلك أيضا أعلنت المنصة عن طريقه وكيفيه طلب الخدمه الكترونيا عبر موقعها الرسمي. كما سوف نقوم بتوضيحها من خلال اتباع الخطوات الأتية :