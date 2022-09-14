خطوات استخراج تأشيرة الخروج النهائي للعامل في حالة وفاته وشروط إصدارها

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عمر شويل - جدة خطوات استخراج تأشيرة الخروج النهائي للعامل في حالة وفاته قد حددت المديرية العامة للجوازات الكتروانيا دون الحاجة الذهاب الى المكاتب للانهاء الاجراءات، حيث يوجد شروط للاصدار تأشيرة الخروج النهائى يجب الالتزام بها وفقا لقوانين محدد، ولابد من مراعاة تاريخ انتهاء الإقامة حيث أن لابد أن يمتلك المقيم تأشيرة سارية الصلاحية من أجل استخراج تأشيرة خروج نهائي، يجب على العامل الخروج خلال 60 يومًا من تاريخ اصدار الخروج النهائي وعند وجود أي مخالفات لم يتم سدادها فإن التأشيرة سيتم رفضها بشكل تلقائي، وإذا كان الشخص لا يريد المغادرة، فيجب عليه التوجه إلى إدارة الجوازات خلال الفترة الزمنية المحددة لإلغاء تأشيرته، كما لا يمكن اصدار تأشيرة خروج نهائي للشخص وهو خارج المملكة، ولكن بعد انتهاء تأشيرة العودة يمكن مراجعة الجوازات لطلب اسقاطها من السجل، كما يمكن الاستعلام عن التأشيرة برقم الجواز ورقم الهوية لمعرفة صلاحية التأشيرة وميعاد التجديد.

خطوات استخراج تأشيرة الخروج النهائي للعامل في حالة وفاته

التواصل مع وزارة الداخلية السعودية للأحوال المدنية. إصدار شهادة الوفاة وحجز موعد و مراجعة الجوازات. إحضار خطاب موافقة الشرطة و الإمارة و السفارة على ترحيل جثمان العامل حتى يتمكن كفيله من إصدار تأشيرة خروج نهائي للعامل المتوفي. التأكد من بوليصة الشحن و التقرير الطبي.

شروط إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة

يجب تواجد الشخص المراد اصدار التاشيرة له داخل المملكة. يجب أن يكون في جواز سفره صلاحية لمدة ستين يومًا على الأقل. ألا يكون العامل مسجل كمتوفي أو متغيب عن العمل خارج المملكة العربية السعودية. ألا يكون مسجل عليه مخالفات مرورية. ي يشترط إلا يكون لديه مركبة مسجلة على اسمه في النظام وألا يكون مسجل عليه تأشيرة صادرة سابقًا وغير مستخدمة.

إلغاء تأشيرة الخروج النهائي

يمكن إلغاء تأشيرة الخروج النهائي من الأراضي السعودية في غضون 60 يومًا من تاريخ إصدار التأشيرة :